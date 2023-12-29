Из-за ракетной атаки в Подольском районе ухудшилось качество воздуха: рекомендации КМДА

В результате пожара в Подольском районе столицы, вызванного ракетной атакой 29 декабря, в Киеве по состоянию на 10:30 наблюдается локальное ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщили в КГГА.

В северной части города фиксируется повышение концентрации продуктов горения, в том числе взвешенных частиц пыли. В то же время, превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.

Людям, находящимся в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ранее мы писали, что утром Киев россияне атаковали несколькими десятками ракет разного типа. В результате атаки погибли два человека и еще 17 получили ранения.