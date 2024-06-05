6 приложений, чат-ботов и карт, которые помогут при выключении света: полезные ссылки

Из-за обстрелов инфраструктуры и экстренных отключений электроэнергии, украинцам приходится приспосабливаться к новым реалиям жизни. Пока в Киеве власти пытаются наладить график отключения света, горожане могут получать информацию о возможных отключениях света через специальные сервисы.

В этом материале мы собрали список самых удобных мобильных приложений, чатов и интерактивных онлайн-карт, которые позволят планировать свои дни при отключении электроэнергии.

1. Yasno

Группа компаний по электроснабжению Yasno создала чат-бот в Telegram, в котором киевляне могут оперативно узнать о возможных отключениях электроэнергии. С его помощью можно настроить оповещение для будущих отключениях.

Также на сайте компании теперь можно узнать, какой именно тип отключений электроэнергии был введен в Киеве. Важно отметить, что сейчас в столице действуют экстренные отключения света, поэтому именно на сайте Yasno сейчас нет информации и графика, когда снова исчезнет электроснабжение.

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2. ЛУН місто

Сайт ЛУН місто запустил интерактивную карту Украины с заведениями, которые имеют автономное питание и работают при отключении света.

Теперь каждый украинец может найти на карте различные заведения, в том числе кофейни, коворкинги, заправки и аптеки, которые сейчас открыты.

Карта доступна на сайте и в приложении (Android и iOS). Отметим, что разработчики постоянно обновляют карту, кроме того, бизнесы могут самостоятельно добавлять свои заведения, если у них есть генератор.

3.«Світло»

На днях украинские разработчики представили новое приложение для киевлян «Світло». Мобильное приложение создано для оповещения пользователей об отключении электроэнергии в их городе. Пока «Світло» работает только для Киева, но позволяет отслеживать время отключения электричества в нескольких местах столицы одновременно.

Приложение можно скачать пока только с App store на iOS-гаджеты. Однако разработчики уже работают над версией для Android и расширением географии.

4. DeSvitlo

Это мобильное приложение полезно, например, тем, кто работает в коворкинге при отключении света и желает узнать, когда появляется свет дома.

Главным минусом DeSvitlo является то, что для его работы нужно два телефона с SIM-картами, один из которых нужно оставлять дома подключенным к зарядке. Когда свет пропадает, телефон перестает заряжаться, и тогда отправляет SMS об отключении на телефон, который вы берете с собой.

Важно, чтобы при отключении работала мобильная связь, чтобы эти уведомления приходили.

DeSvitlo можно скачать только на Android с сайта разработчика или Google Play.

5. Мережі онлайн

Мобильное приложение «Мережі онлайн» от ДТЭК предоставляет возможность пользователям получать информацию о плановых и аварийных отключениях и времени отсутствия электроснабжения, а также самим сообщать об аварийных отключениях электроэнергии.

Через него можно передавать показы счетчиков и посылать обращения. Есть как для смартфонов на базе Android, так и гаджетов с iOS.

Ранее мы писали, что среди украинцев вчетверо увеличился спрос на частные дома с генераторами.

Фото: YASNO, скриншоты.