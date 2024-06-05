6 приложений, чат-ботов и карт, которые помогут при выключении света: полезные ссылки
Из-за обстрелов инфраструктуры и экстренных отключений электроэнергии, украинцам приходится приспосабливаться к новым реалиям жизни. Пока в Киеве власти пытаются наладить график отключения света, горожане могут получать информацию о возможных отключениях света через специальные сервисы.
В этом материале мы собрали список самых удобных мобильных приложений, чатов и интерактивных онлайн-карт, которые позволят планировать свои дни при отключении электроэнергии.
1. Yasno
Группа компаний по электроснабжению Yasno создала чат-бот в Telegram, в котором киевляне могут оперативно узнать о возможных отключениях электроэнергии. С его помощью можно настроить оповещение для будущих отключениях.
Также на сайте компании теперь можно узнать, какой именно тип отключений электроэнергии был введен в Киеве. Важно отметить, что сейчас в столице действуют экстренные отключения света, поэтому именно на сайте Yasno сейчас нет информации и графика, когда снова исчезнет электроснабжение.
Читайте также: Почему при отключении света исчезает мобильная связь и что с этим можно сделать – объясняют в Yasno
2. ЛУН місто
Сайт ЛУН місто запустил интерактивную карту Украины с заведениями, которые имеют автономное питание и работают при отключении света.
Теперь каждый украинец может найти на карте различные заведения, в том числе кофейни, коворкинги, заправки и аптеки, которые сейчас открыты.
Карта доступна на сайте и в приложении (Android и iOS). Отметим, что разработчики постоянно обновляют карту, кроме того, бизнесы могут самостоятельно добавлять свои заведения, если у них есть генератор.
3.«Світло»
На днях украинские разработчики представили новое приложение для киевлян «Світло». Мобильное приложение создано для оповещения пользователей об отключении электроэнергии в их городе. Пока «Світло» работает только для Киева, но позволяет отслеживать время отключения электричества в нескольких местах столицы одновременно.
Приложение можно скачать пока только с App store на iOS-гаджеты. Однако разработчики уже работают над версией для Android и расширением географии.
4. DeSvitlo
Это мобильное приложение полезно, например, тем, кто работает в коворкинге при отключении света и желает узнать, когда появляется свет дома.
Главным минусом DeSvitlo является то, что для его работы нужно два телефона с SIM-картами, один из которых нужно оставлять дома подключенным к зарядке. Когда свет пропадает, телефон перестает заряжаться, и тогда отправляет SMS об отключении на телефон, который вы берете с собой.
Важно, чтобы при отключении работала мобильная связь, чтобы эти уведомления приходили.
DeSvitlo можно скачать только на Android с сайта разработчика или Google Play.
5. Мережі онлайн
Мобильное приложение «Мережі онлайн» от ДТЭК предоставляет возможность пользователям получать информацию о плановых и аварийных отключениях и времени отсутствия электроснабжения, а также самим сообщать об аварийных отключениях электроэнергии.
Через него можно передавать показы счетчиков и посылать обращения. Есть как для смартфонов на базе Android, так и гаджетов с iOS.
Ранее мы писали, что среди украинцев вчетверо увеличился спрос на частные дома с генераторами.
Фото: YASNO, скриншоты.