Сколько Киев потерял из-за бесплатной парковки

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Мария Иващук
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Бесплатная парковка обходится Киеву в около 350 000 гривен, которые недополучает городской бюджет ежедневно, сообщает «Суспільне», ссылаясь на источники в КГГА.

Бесплатную парковку на муниципальных площадках временно ввели 4 апреля из-за несвоевременного заключения договора для проведения платежей от руководства «Киевтранспарксервиса».

Плановое поступление в бюджет за оплату парковки через мобильное приложение должно составить 121 миллион гривен в 2023 году, то есть около 10 миллионов в месяц, но эти средства Киев не получает.

В КГГА отмечают, что парковку временно сделали бесплатной из-за «завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров».

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Фото: из открытых источников

Опубликовано: 06 апреля 2023
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