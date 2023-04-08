Украинская дизайнер одержала четырехкратную победу в престижной международной премии

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Валерия Гуржий
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Украинская дизайнер интерьера и основательница компании Churina Design Екатерина Чурина одержала четырехкратную победу в престижной международной премии SIT Furniture Design Award.

Об этом пишет Pragmatica.

Эта премия отмечает лучшие работы в сфере интерьерного, мебельного и промышленного дизайна. В этом году в конкурсе сразу четыре проекта дизайнера заняли первые места в престижном конкурсе. Среди них – офис студии Екатерины TABOORET, который команде пришлось оставить из-за полномасштабного вторжения россии, офиса и учебной академии L'Oreal и проекта первого этажа загородного дома Airstone House. Все они находятся в Киеве.

Награды проекты получили в трех номинациях: офисный дизайн, дизайн зон и помещений (2 проекта) и другой дизайн.

Екатерина Чурина стала единственной номинаткой из Украины.

Объявление номинантов SIT Furniture Design Award проходит в Швейцарии. В этом году в конкурсе принимали участие представители 49 стран.

Ранее мы писали , что киевская кофейня с дизайном от YOD Group попала в берлинское издание.

Фото: Андрей Посонский, Екатерина Чурина

Опубликовано: 08 апреля 2023
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