Украинский креативный директор вошел в состав жюри «Каннских львов»

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Валерия Гуржий
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7 апреля " Каннские львы 2023 " объявили членов жюри юбилейного 70-го фестиваля. В состав основного жюри категории Industry Craft вошел креативный директор из Украины Константин Шнайдер.

Он вместе с другими девятью членами жюри будет оценивать лучшие проекты со всего мира и «принимать решения по стандартам »креативного совершенства".

Объявление победителей состоится 19-23 июня 2023 во время ежедневных офлайн-церемоний.

Константин стал единственным представителем Украины в составе жюри фестиваля, полный список по ссылке .

У Константина Шнайдера более 15 лет опыта в сфере рекламы и маркетинга. Он имеет более 200 наград различных международных и национальных фестивалей, включая Cannes Lions, Andy, The One Show, D&AD, Eurobest, Epica, Red Dot, ADC*Europe, Golden Drum, КМФР и другие.

Ранее мы писали, что украинская дизайнер одержала четырехкратную победу в престижной международной премии.

Фото: " Канские львы 2023 "

Опубликовано: 08 апреля 2023
Каннские львы українські креативні агенції
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