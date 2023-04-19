Только 11% киевлян описывают свое психоэмоциональное состояние как стабильное: результаты опроса в «Киев Цифровой»

В приложении «Киев Цифровой» завершился опрос об эмоциональном состоянии горожан, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, сообщили в КГГА.

Только 11% людей, принявших участие в голосовании, описали свое состояние как стабильное. В то же время 38% испытывают страх перед будущим и тревогу. Характеризуют свое состояние как неудовлетворительное из-за нарушений сна и истощения – 18% людей, постоянное раздражение испытывают 12%, апатию – 12% и одиночество – 9% киевлян.

По результатам опроса 51% (5538 респондентов) в сложные времена обращаются за поддержкой к друзьям и близким, и только 8% - к психологам. Однако 24% (4 290 опрошенных) изъявили желание в будущем обратиться за помощью к специалистам и 9% уже посещают психолога.

Также 29% опрошенных отметили, что им лучше помогают преодолеть стресс работа и быт, а 23% для преодоления стресса используют физическую активность.

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