Ушел из жизни украинский скульптор Владимир Мельниченко – создатель мозаик на Центральном автовокзале и Стены памяти

Украинский художник, скульптор и архитектор Владимир Мельниченко скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщили на фейсбук-странице сообщества АРВМ, которое занимается сохранением культурного наследия художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

«С грустью должны сообщить, что Владимир Мельниченко отправился в засветы. Ему шел 92-й год. Фантастическая жизнь фантастического человека подошла к концу. Покойся с миром, Мастер!», — говорится в сообщении.

Место и время прощания с художником сообщат позже.

В основном Владимир Мельниченко работал в творческом тандеме с женой, художницей Адой Рыбачук. Все общие творения они подписывали аббревиатурой АРВМ.

Среди самых известных киевских произведений Рыбачук и Мельниченко: мозаики в интерьерах Центрального киевского автовокзала, мозаичное панно Дворца детей и юношества и Стена памяти на Байковой горе.

В 2020 году стало известно, что мозаики Рыбачук и Мельниченко на Центральном автовокзале сохранят во время реконструкции и интегрируют в интерьер.

В 2021-м активисты отреставрировали модернистские мозаики , сохранив оригинальный, первоначальный вид декора. На их презентации присутствовал и сам автор Владимир Мельниченко.

В 2021 году на Байковом кладбище открыли часть Стены Памяти авторства Рыбачук и Мельниченко. В 1982 году рельефы, над которыми художники работали 13 лет, забетонировали по указанию власти, потому что они не отвечали принципам социалистического реализма. За три месяца на почти готовую композицию вылили 300 самосвалов цементного раствора.

Ранее мы писали, что в Ровно снесли уникальную мозаику, якобы изображающую «дружбу» России и Украины.