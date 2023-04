Фотограф Евгений Малолетка получил World Press Photo of the Year за фотографию раненой беременной в Мариуполе

Украинский фотограф Евгений Малолетка стал победителем World Press Photo of the Year с фотографией раненой беременной в Мариуполе.

На фото изображена раненая беременная женщина Ирина Калинина, которую выносят из роддома, пострадавшего во время российского авиаудара в Мариуполе. Ее ребенок, названный Мирон родился мертвым, а через полчаса умерла и Ирина. В отчете ОБСЕ сделан вывод, что россия умышленно обстреляла больницу, что привело к трем смертям и около 17 ранениям.

Украинский фотограф Евгений Малолетка был одним из немногих фотографов, документировавших события в Мариуполе того времени по заданию Associated Press.

«Фото из осады Мариуполя было единогласно избрано победителем World Press Photo of the Year... Смерть как беременной женщины, так и ее ребенка подытожила войну, а также намерения россии», - подчеркнул Глава глобального жюри, фоторедактор The New York Times и соучредитель Diversify Photo Брент Льюис.

Ранее мы писали, что украинский фотожурналист Евгений Малолетка стал одним из л ауреатов международной фотопремии World Press Photo .

В декабре 2022 года Малолетка стал фотографом года по версии британской газеты The Guardian. Также кадры войны, снятые им, попали в сотню лучших фото 2022 года по версии журнала Time.