Фотограф Євген Малолєтка отримав World Press Photo of the Year за світлину пораненої вагітної в Маріуполі

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Валерія Гуржий
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Український фотограф Євген Малолєтка став переможчем World Press Photo of the Year зі світлиною пораненої вагітної у Маріуполі.

На фото зображено поранену вагітну жінку Ірину Калініну, яку виносять із пологового будинку, який постраждав під час російського авіаудару в Маріуполі. Її дитина, яку назвали Мирон народилася мертвою, а через півгодини померла й Ірина. У звіті ОБСЄ зроблено висновок, що росія навмисне обстріляла лікарню, що призвело до трьох смертей і близько 17 поранень.

Український фотограф Євген Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які документували події в Маріуполі того часу за завданням Associated Press.

“Приголомшливе фото з облоги Маріуполя було одноголосно обрано переможцем World Press Photo of the Year...Смерть як вагітної жінки, так і її дитини підсумувала війну, а також наміри росії”, – наголосив Голова глобального журі, фоторедактор The New York Times і співзасновник Diversify Photo Брент Льюїс.

Раніше ми писали, що український фотожурналіст Євген Малолєтка став одним з лауреатів міжнародної фотопремії World Press Photo.

У грудні 2022 року Малолєтка став фотографом року за версією британської газети The Guardian. Також кадри війни, зняті ним, потрапили до сотні найкращих фото 2022 року за версією журналу Time.

Опубліковано: 20 квітня 2023
нагорода Фотограф війна
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