Фотограф Євген Малолєтка отримав World Press Photo of the Year за світлину пораненої вагітної в Маріуполі

Український фотограф Євген Малолєтка став переможчем World Press Photo of the Year зі світлиною пораненої вагітної у Маріуполі.

На фото зображено поранену вагітну жінку Ірину Калініну, яку виносять із пологового будинку, який постраждав під час російського авіаудару в Маріуполі. Її дитина, яку назвали Мирон народилася мертвою, а через півгодини померла й Ірина. У звіті ОБСЄ зроблено висновок, що росія навмисне обстріляла лікарню, що призвело до трьох смертей і близько 17 поранень.

Український фотограф Євген Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які документували події в Маріуполі того часу за завданням Associated Press.

“Приголомшливе фото з облоги Маріуполя було одноголосно обрано переможцем World Press Photo of the Year...Смерть як вагітної жінки, так і її дитини підсумувала війну, а також наміри росії”, – наголосив Голова глобального журі, фоторедактор The New York Times і співзасновник Diversify Photo Брент Льюїс.

