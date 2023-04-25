Уличный художник из Франции создал граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке: фото

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Ирина Маймур
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Французский уличный художник Кристиан Гэми, он же С215, нарисовал серию граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

Об этом сообщает ITV.

Один из рисунков художник оставил у Ирпенского ЗАГСа. На ней изображен сын Кристиана Габина в украинской вышиванке. Впервые эту работу Кристиан Гэми нарисовал прошлой весной у разрушенного дома в Киеве. Впоследствии она стала частью выставки «Слава Украине!».

Также он создал несколько граффити возле разрушенных построек в других городах и поселках Киевщины. В частности, в Гостомеле нарисовал птичку, а в Бородянке — портрет Леси Украинки и пожилую пару.

C215 не впервые посетил Украину. Весной прошлого года он украсил своими рисунками Бучу, Гостомель, Киев и Львов.

Ранее мы писали, что новые витрины ЦУМа на Крещатике украсили цветы от сестер Фельдман.

Фото: ITV

Опубликовано: 25 апреля 2023
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