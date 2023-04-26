Кто попал в первый список Forbes 50 украинских женщин-лидеров

Forbes Ukraine новый выпуск журнала впервые посвятил 50 украинским женщинам-лидерам.

«Женщины, благодаря которым Украина держится достойно в экономике, волонтерстве, науке, искусстве и на войне», - говорится в описании нового номера.

На обложке — парамедикиня и волонтер Юлия («Тайра») Паевская, писательница и редактор Марьяна Савка, предприниматели Анна Адом и Полина Кошарная, журналистка Севгиль Мусаева, правозащитница Александра Матвийчук, соучредительница агентства Gres Todorchuk PR и координаторка United24 Ярослава Гресь, глава Superhumans Center Ольга Руднева и волонтерка и военная медикиня Алина Михайлова.