Кто попал в первый список Forbes 50 украинских женщин-лидеров

Forbes Ukraine новый выпуск журнала впервые посвятил 50 украинским женщинам-лидерам.
«Женщины, благодаря которым Украина держится достойно в экономике, волонтерстве, науке, искусстве и на войне», - говорится в описании нового номера.
На обложке — парамедикиня и волонтер Юлия («Тайра») Паевская, писательница и редактор Марьяна Савка, предприниматели Анна Адом и Полина Кошарная, журналистка Севгиль Мусаева, правозащитница Александра Матвийчук, соучредительница агентства Gres Todorchuk PR и координаторка United24 Ярослава Гресь, глава Superhumans Center Ольга Руднева и волонтерка и военная медикиня Алина Михайлова.
Ранее журнал Time обнародовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году. Среди них первая леди Украины Елена Зеленская и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.