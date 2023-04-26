Кто попал в первый список Forbes 50 украинских женщин-лидеров

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Мария Иващук
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Forbes Ukraine новый выпуск журнала впервые посвятил 50 украинским женщинам-лидерам.

«Женщины, благодаря которым Украина держится достойно в экономике, волонтерстве, науке, искусстве и на войне», - говорится в описании нового номера.

На обложке — парамедикиня и волонтер Юлия («Тайра») Паевская, писательница и редактор Марьяна Савка, предприниматели Анна Адом и Полина Кошарная, журналистка Севгиль Мусаева, правозащитница Александра Матвийчук, соучредительница агентства Gres Todorchuk PR и координаторка United24 Ярослава Гресь, глава Superhumans Center Ольга Руднева и волонтерка и военная медикиня Алина Михайлова.

Ранее журнал Time обнародовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году. Среди них первая леди Украины Елена Зеленская и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

Опубликовано: 26 апреля 2023
Forbes Forbes Ukraine
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