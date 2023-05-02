Школьник из Шостки создал из LEGO работа-коммунальщика и разрабатывает разминировщика

Школьник из Шостки Ермак Рогов сконструировал с помощью LEGO работа-коммунальщика и планирует разработать работу, которая поможет разминировать территории Украины после войны.

Об этом пишет dev.ua.

Четырнадцатилетний Ермак учится в Шосткинской школе-лицее № 2, занимается на «Станции юных техников» и является участником Малой Академии Наук.

С 9 лет он стал посещать кружок ракетомоделирования. Позже мальчик понял, что его увлекает именно конструирование роботов. Именно в этот кружок Ермак и стал ходить со временем.

Во время учебы мальчик загорелся идеей создать коммунальщика, чтобы облегчить человеческий труд. С этой целью он использовал конструктор LEGO mindstorms ev3. В этом конструкторе есть сервоприводы и датчики, из которых Ермак собрал работу, подсоединив детали проводами. Движется он с помощью софта, запрограммированного на компьютере.

Как отмечает Ермак, робот-коммунальщик состоит из небольшого компьютера, двух сервоприводов, приводящих в движение саму модель, и еще одного маленького сервопривода, поднимающего и опускающего рабочую руку. В конструкции также есть элемент типа кисти, который может зажимать и отпускать что-то. Робо-рука поднимается с помощью лебедки, а весь механизм двигается с помощью управляемой с компьютера платформы.

Роботом можно управлять дистанционно, с помощью инфракрасного пульта. А также запрограммировать, чтобы он автоматически ездил по определенной траектории. Многофункциональный робот работает на батарейках. Их можно сменить на аккумуляторные и подзаряжать. Автономно на одном заряде он будет работать два часа.

Робот-коммунальщик может собрать мусор в урну или посадить деревья или помидоры, объясняет юный инженер-изобретатель.

Ермак работает над роботом-разминировщиком. Его разрабатывает для Малой академии наук вместе со своим руководителем.

Это большой робот на базе гусеничного шасси с металлоискателем и камерой. Им можно управлять дистанционно на расстоянии до одного километра. Когда робот находит мину, металлоискатель начинает издавать звуки, на пульте включается флажок, и робот его сам ставит, маркируя место, где разположена мина. Ориентируясь на метки, саперы могут завершить процесс разминирования.

Робот идентифицирует мину с помощью датчиков и софта, написанного Ермаком на С++, и работает на базе платы микроконтроллеров с открытым кодом Arduino Uno.

Робот-разминировщик также электрический и работает на аккумуляторах. Поскольку это прототип, всю конструкцию, в том числе и гусеницы, создали из отходов из рекламного пластика 5 мм толщиной. Кроме того, использовали оргстекло и пластмассовое стекло. Все элементы склеивались между собой.

Робота уже тестировали на макетах мин. Он отлично прошел тестирование.

Ранее мы писали, что сумские инженеры создали робота-охотника с дистанционным управлением.

Фото: dev.ua, из личного архива Ермака Рогова