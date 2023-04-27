Сумские инженеры создали робота-охотника с дистанционным управлением: он будет помогать ВСУ

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Ирина Маймур
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Инженеры из Сум разработали боевого робота-охотника с дистанционным управлением, который поможет украинским военным во время контрнаступления.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал народный депутат Игорь Молоток.

Известно, что железный солдат-помощник может ездить от 5 до 12 минут и имеет собственный арсенал оружия. У него есть пулемет, поражающий цель на расстоянии 1500 метров. Также робот оснащен тепловизионным прицелом и невидим для средств электронной борьбы россиян.

«Общаясь с военными на переднем крае мы обсуждали различные проблемные вопросы и столкнулись с тем, что наши защитники нуждаются в дистанционно управляемых средствах ближнего боя-поддержки. В свое время эту идею мы обсуждали с легендарным Да Винчи, Героем Украины и его собратьями», — рассказал депутат парламента Игорь Молоток.

Создатели надеются, что его применение поможет сохранить жизнь военных на передовой во время контрнаступления.

Известно, что робот уже прошел испытание. Его даже успел осмотреть командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Огневой комплекс справился с поставленными задачами.

Ранее мы писали, чтодля ВСУ разработали помощника, который может выполнять разведку и эвакуировать раненых.

Фото: скриншот видео телекомпании СТС

Опубликовано: 27 апреля 2023
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