Киевский инженер собрал для ВСУ баги «Дракарис»: что он умеет

Киевский инженер-механик Муса собирает для ВСУ багги, которые могут легко перемещаться по бездорожью и перевозить раненых. Машины называют «автомобилями Франкенштейна».

Об этом сообщает «Свидетель».

Видео тест-драйва багги, созданного изобретателем, выложил на своем YouTube-канале Сергей Волощенко.

Инженер назвал авто «Дракарис», ссылаясь на знаменитый сериал «Игра престолов». Это означает «драконовское пламя».

«В фильме сжигал орков дракон, и мы решили, что у нас тоже будет такой «Дракарис», и мы вернем Крым и все наши оккупированные территории», — говорит Муса.

На дракона багги похож не только из-за своего зеленого цвета, но и из-за «хвоста». Это дополнительный багажник, который разбирается и позволит перевозить раненых.

Муса отмечает, что в конструкции автомобиля учтены все замечания и пожелания военных.

Изобретатель рассказал, что использует для багги двигатели от подержанных автомобилей. Они надежны и обладают большой выносливостью. Кроме того, для «Дракариса» он использует трубы. Производство одного багги занимает от 10 до 14 дней.

В авто есть место для 4 человек экипажа и эвакуации раненых. Собственно Муса отмечает, что создавал багги, чтобы эвакуировать раненых.

Для этого концепт багги подразумевает достаточное количество горизонтальных плоскостей. Задние плоскости используют как места для сидения, крыша – как багажник, также можно что-то грузить на перед.

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Фото: скриншоты из видео Сергея Волощенко