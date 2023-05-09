Украинцы стали лауреатами Пулитцера за репортажи из Мариуполя

Американское информационное агентство Associated Press получило Пулитцеровскую премию за работу украинцев — видеожурналиста Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и видеопродюсерки Василисы Степаненко. Они делали репортажи из осажденного Мариуполя.

Об этом сообщает официальный сайт Пулитцеровской премии.

Украинцы были единственными журналистами, освещавшими события в окруженном российскими войсками Мариуполе в течение первых 20 дней атаки на город. Их эвакуировали ВСУ, чтобы сохранить доказательства преступлений россиян.

В настоящее время совместно с французской репортером Лори Хиннант журналисты продолжают освещать для AP российскую войну против Украины.

Пулитцеровская премия — одна из самых авторитетных наград в области журналистики, литературы, музыки и театра. Нынешних победителей традиционно объявили в Колумбийском университете.

Ранее мы писали, что фотограф Евгений Малолетка получил World Press Photo of the Year за фотографию раненой беременной в Мариуполе.

Фото: Chas News, Мстислав Чернов