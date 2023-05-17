СБУ нашла киевских блоггеров, опубликовавших видео с работой ПВО во время атаки на город

СБУ установила личности шести жителей Киева, которые распространили видео с работой сил ПВО во время массированной атаки рф в ночь на 16 мая .

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ночь на 16 мая киевляне сняли работу украинских сил ПВО и выложили фото и видео в Telegram и Instagram.

Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

«За считанные минуты эти видео подхватили многочисленные телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора», – отмечают в службе безопасности.

СБУ опубликовала видео с публичными извинениями людей, снимавших работу сил ПВО. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской ПВО. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких киевских коммерческих структур.

При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга «пользователей», выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Youtube.

В случае установления вины им грозит до 8 лет заключения.