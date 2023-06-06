Вычесывание, массаж и колыбельные: Как киевляне успокаивают домашних животных во время обстрелов

Плотные ночные воздушные атаки на Киев влияют не только на сон жителей города, но и на поведение домашних любимцев. Во время сирен и взрывов животных успокаивают массажем, музыкой и вкусностями. Киевляне рассказали БЖ о своих антистрессовых мерах.

Ханчанова Елена

У меня две собаки всех возрастов. Раньше совсем не реагировали на обстрелы, а сейчас стали волноваться. Младший пес успокаивается, если я беру его поближе к себе и глажу. Ему спокойно, когда я рядом и сохраняю покой.

Старшей собачке становится легче, когда она имеет возможность спрятаться в угол, чтобы по сторонам были стены, и не было источника света. Когда я ее начинаю гладить, то она еще больше возбуждается и не может восстановить ровное дыхание. Каждый раз, когда идет обстрел, мы в режиме онлайн общаемся с друзьями-собачниками, среди которых есть кинологи и ветеринары.

Для разных собак и кошек срабатывают разные методы, среди них следующие:

Титач массаж (но это надо уметь и смотреть на собачку, потому что это может его раздражать). Бандаж. Включать спокойную музыку (в YouTube есть целые подборки специальной музыки для собак. Мои засыпают под них). Успокаивающие препараты, но их должен назначить врач. Можно давать еще грызть какие-то «длинные» вкусности (сушеные жилы, уши, говяжьи пенисы) или специальные игрушки со вкусами внутри «конг». Это все, что используют наши друзья.

Светлана Ройз

В нашей семье есть еще один "ребенок" – кошка Шира. Она – первое животное в моей жизни. В первые недели войны кошка жила с нами в подвале, я от взрывов прикрывала ребенка и ее. А когда мы ехали срочно во Франковск, конечно, она была с нами и с нами вернулась.

Шира очень любит наших детей, прибегает слизывать дочери слезы и работает за компьютером с сыном. Я для нее – старшая женщина в семье. Не могу сказать, что она нежна ко мне – как подросток, держит дистанцию, но все время рядом со мной.

Сейчас, когда мы живем на даче, она во время тревоги первой бежит в подвал. И каждую ночь спит на мне. Когда что-то опасное происходит, на меня одновременно смотрят дочь и кошка. И я им одновременно говорю: Дашуля, все хорошо. Я с тобой. Шира, я с тобой. Она чувствительна к моему голосу.

Когда кошке тревожно – я беру ее на руки и начинаю петь колыбельные . И она успокаивается.

А когда мне сложно – она складывается возле меня и дает лапку. Я вижу насколько для дочери важно наше отношение к Шире. Она точно знает, что мы не бросаем тех, кто дорог, что мы заботимся о тех, кто сам этого не может. И мы ответственны за всех, кто рядом.

Мария Воронина

У нас пока два действенных способа. Первый – консервы, это подходит тем, кто не кормит кота влажным кормом постоянно. Мы своим даем консервы два раза в неделю. Не из-за экономии, а ради здоровья.

Второй – вычесывание, чтобы успокоить движениями. Не стоит брать пуходерку. Надо что-то ласковое. У нас это перчатка с силиконовыми шипами. Еще увидела совет для псов – замотать животное платком, крест на крест. Давление на тело должно успокоить. Мы хотим вместо платка просто одеть котика в попону. Но этот способ еще не попробовали, потому что было тихо.

Вообще советую, если животное где-то прячется, не тянуть его оттуда насильно, разве что там реально опасно, тогда тяните. Лучше обустройте ему там уголок. Котам, которые реагируют на кошачью мяту или валериану, можно давать их. Наши на это не реагируют.

А еще котов нужно целовать, особенно в ушки. Они это воспринимают как облизывание мамы, мурлыкают и успокаиваются.

Алексей Калюжный

Свою собаку просто глажу, чтобы успокоить. У нее такая реакция во время атак, как часто у животных бывает, когда идет дождь, язык высовывает и тяжело дышит. Ничего в такие моменты не помогает. Она любит спрятаться в какое-то ограниченное пространство, под кровать или в кладовую, и там ей кажется безопаснее.

Есть еще наушники для собак, они тоже действуют, но никогда не знаешь когда именно произойдет взрыв. Она в наушниках хуже слышит, и мир кажется ей спокойным и безопасным. Наушники не сбрасывает, поэтому этот метод немного работает. Это смешно выглядит, будто она слушает музыку.

Ирина Меличенко

Животные испытывают тревогу, волнение, опасность острее людей. Им гораздо сложнее, чем нам, ведь они по своей природе не все могут осознать.

В моменты обстрелов моя пекинес Джесси бегает по квартире, тяжело дышит, ищет защиты, просится на руки, такое ощущение, что хочет забраться в мое тело.

Когда начинаются обстрелы, беру ее на руки и бегу во двор. Знаю, что опасно, но дома находиться еще страшнее, окна в квартире выходят на набережную, слышимость страшная, а для меня защита собаки порой важнее собственной жизни. Успокоить животное помогает вода, валериана и объятия. Еще я много говорю с ней, объясняю, что происходит и верю, что она меня понимает.