Хип-хоп и пчелы: Как две подруги создали нравственный бренд меда

Саша и Даша – подруги. Им чуть за 20, они танцуют хип-хоп. Вдохновляясь музыкой, они создали нравственный бренд меда « Организовано пчелами ».

Мы расспросили у девушек о танцах, работе на пасеке, уважении к пчелам и о том, как металлические цепи на баночках влияют на продажи меда.

О дедовой пасеке

Даша была связана с медом всю жизнь. В ее семье секреты работы с пчелами передавали из поколения в поколение: «У дедушки была пасека в Кировоградской области. Каждый год на летних каникулах я проводила время возле нее. Сначала просто гуляла, потом он стал меня учить. И хотя я не воспринимала это всерьез, подсознательно все запоминала. А потом в какой-то момент поняла, что вот это и есть моя профессия: я работаю с пчелами».

Долгое время мед с пасеки дедушки продавали оптом, большими объемами:

«Хотя это был мед очень высокого качества, у нас не было бренда. Мы никак не подчеркивали его уникальность. В какой-то момент Саша, очень интересовавшаяся моей работой с медом, предложила создать бренд».



Так возник первый хип-хоп бренд меда «Организовано пчелами»

О дружбе, хип-хопе и общем деле

В «Организованных пчелами» Даша отвечает за продукт, а Саша за бренд и то, как этот продукт представлен миру.



Девушки познакомились во время учебы в Киево-Могилянской академии. Саша преподавала хип-хоп, а Даша пришла к ней на занятия.

Саша вспоминает: «Я преподаю хип-хоп с 15 лет. Я танцую, обожаю скейт, знаю многих людей из андеграудной тусовки.



Даша приняла мою культуру и ее эстетику. Она тоже танцует, тоже слушает эту музыку, это часть и ее жизнь тоже. А я увлекаюсь ее подходом к работе, тем, как глубоко, разумно она взаимодействует с пчелами, понимает природу. Так что и с нашим брендом все сложилось очень органично. Он о том, что мы обе очень ценим и любим. Мы просто соединили наши миры, и появился бренд «Организовано пчелами».

И добавляет: «Когда мы вместе на одной волне, все идеи просто рождаются будто сами собой.

Например, Даша сказала «цепь», потому что цепи ассоциируются с хип-хопом. И я начала думать, как прицепить его на баночку с медом. Так мы сделали нашу упаковку, которая никого не оставляет равнодушным.

Первое, что говорят все, кто видит наши баночки – это вау. А еще я рисую, поэтому разработать серию стикеров для бренда. И вообще, если честно, буквально каждую минуту свободного времени мы думаем о бренде и чтобы еще такого для него придумать».

Саша рассказывает, что мед – это не просто качественный продукт, но способ донести ценности, заинтересовать, начать диалог. Пока они в начале пути, но видят в бренде большую миссию: они хотят собрать вокруг сообщества самобытных и самодостаточных людей. Среди других важных идей и ценностей – трезвость, творчество, постоянный поиск чего-то оригинального и ценного.

Об этическом подходе к созданию меда

Девушки говорят, что регулярно отдают мед на лабораторные анализы. В этом году показатели – одни из лучших в их истории. Хотя они не сомневались в результате: это экологический и нравственный мед, изготовленный с большим уважением к пчелам.



Даша рассказывает: «Все начинается с местности, в которой находится пасека. Так сложилось, что вокруг все есть: и акация, и подсолнечник, и овраги, и балки, наполненные необычайными дикоросами, цветами и травами. Вот все это и влияет на уникальный вкус, аромат, консистенцию меда.

Кроме того, на качество меда оказывает большое влияние отношение к пчелам. Кто может держать их в старых тесных ульях, кормить сахаром, не уделять им внимания. Относиться просто как к инструменту, «машине», что должно создать как можно больше меда.

Наш подход – кардинально иной. Мы не относимся к пчелам, как к ресурсу, мы воспринимаем их как живых существ, нуждающихся. Мы собираем только избыточный мед.

Мы знаем, сколько меда нужно и забираем только тот, который они точно не смогут употребить, поэтому нам никогда не нужно было кормить пчел сахаром или другими биодобавками. Мы никогда не забираем пыльцу, потому что знаем, что она им нужна. Мне очень важно, чтобы у каждой пчелиной семьи было все, что им нужно для развития».

В сезон Даша проводит почти все время на пасеке, хотя и понемногу расширяет команду: «Время на пасеке пролетает незаметно, потому что всегда есть куча дел. Ты выходишь к пчелам рано утром. Вращаешься, а уже ночь и пора спать. И так каждый день. Сейчас я часть работу перевожу на команду, которой могу доверять. Один работник помогал еще дедушке. Еще одного человека я наняла этим летом. Самые активные месяцы – с мая по конец августа. Надо очень много работать, потому что пасека требует внимания и ухода каждый день. А вот зимой наоборот нужно оставить их максимально в покое, не трогать».

А еще Даша – одна из немногих женщин-матководов: «Это отдельная достаточно сложная специальность. Ты можешь быть пчеловодом, но не обязательно матоводом. Но я это умею и продаю других пчеловодам пчеломаток».

О развитии бренда

Пасека Саши и Даши производит около 2 тонн меда в сезон. Часть этого меда продается под брендом «Организовано пчелами».



Первыми покупателями стали родственники и знакомые. Также этот мед продают заведениям и ставят полочки в дружеских магазинах. «У меня в доме есть очень классное кафе. Я расспросила, на каком меде они готовят соусы. Они попробовали наш, сравнили, и сразу перешли на наш мед. Также мы разработали две линейки меда в баночках: хип-хоп и этно. И наша этно-коллекция продается у них на витрине».

Девушки ищут единомышленников и работают только с заведениями и магазинами, которые любят сами.

Мечтают о крупном международном медовом бизнесе, но реально оценивают путь, который нужно для этого пройти. Сейчас все свободное время они уделяют идеям по продвижению бренда, участвуют в тематических ярмарках и всю полученную прибыль реинвестируют в развитие молодого бизнеса.

Говорят, что самый лучший отзыв, который можно услышать от клиентов: «Этот мед – как с детства».

А еще рассказывают историю о мужчине, который никогда в жизни не ел мед, пока не попробовал от «Организованно пчелами»: теперь наверстывает все, что потерял и покупает постоянно.