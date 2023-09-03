Хіп-хоп та бджоли: Як дві подруги створили етичний бренд меду

Саша і Даша – подруги. Їм трохи за 20, вони танцюють хіп-хоп. Надихаючись музикою, вони створили етичний бренд меду « Організовано бджолами ».

Ми розпитали у дівчат про танці, роботу на пасіці, повагу до бджіл та про те, як металеві ланцюги на баночках впливають на продажі меду.

Про дідову пасіку

Даша була пов’язана з медом все життя. В її сім’ї секрети роботи з бджолами передавали з покоління в покоління: «У дідуся була пасіка в Кіровоградській області. Щороку на літніх канікулах я проводила час біля неї. Спочатку просто гуляла, потім він почав мене вчити. І хоча я не сприймала це серйозно, підсвідомо все запам’ятовувала. А потім в якийсь момент зрозуміла, що ось це і є тепер моя професія: я працюю з бджолами».

Тривалий час мед з пасіки дідуся продавали гуртом, великим обсягами:

«Хоча це був мед дуже високої якості, у нас не було бренду. Ми ніяк не підкреслювали його унікальність. В якийсь момент Саша, яка дуже цікавилася моєю роботою з медом, запропонувала створити бренд».



Так виник перший хіп-хоп бренд меду «Організовано бджолами»

Про дружбу, хіп-хоп та спільну справу

В «Організовано бджолами» Даша відповідає за продукт, а Саша за бренд і те, як цей продукт представлений світові.



Дівчата познайомилися під час навчання в Києво-Могилянській Академії. Саша викладала хіп-хоп, а Даша прийшла до неї на заняття.

Саша згадує: «Я викладаю хіп-хоп з 15 років. Я танцюю, обожнюю скейт, знаю багатьох людей з андеграудної тусовки.



Даша прийняла мою культуру і її естетику. Вона теж танцює, теж слухає цю музику, це частина і її життя також. А я захоплююся її підходом до роботи, тим, наскільки глибоко, розумно вона взаємодіє з бджолами, розуміє природу. Тож і з наших брендом все склалося дуже органічно. Він про те, що ми обидві дуже цінуємо та любимо.Ми просто поєднали наші світи, і з’явився бренд «Організовано бджолами».

І додає: «Коли ми разом на одній хвилі, то всі ідеї просто народжуються ніби самі собою.

Наприклад, Даша сказала «ланцюг», бо ланцюги асоціюються з хіп-хопом. І я почала думати, як причепити його на баночку з медом. Так ми зробили наше пакування, яке нікого не залишає байдужим.

Перше, що кажуть всі, хто бачить наші баночки – це «вау». А ще я малюю, тож розробити серію стікерів для бренду. І взагалі, якщо чесно, буквально кожну хвилину вільного часу ми думаємо про бренд і щоб ще такого для нього вигадати».

Саша розповідає, що мед – це не просто якісний продукт, але й спосіб донести цінності, зацікавити, почати діалог. Поки вони на самому початку шляху, але вбачають у бренді більшу місію: вони хочуть зібрати навколо спільноту самобутніх та самодостатніх людей. Серед інших важливих ідей та цінностей – тверезість, творчість, постійний пошук чогось оригінального та вартісного.

Про етичний підхід до створення меду

Дівчата кажуть, що регулярно віддають мед на лабораторні аналізи. Цьогоріч показники – одні з найкращих в їхній історії. Хоча вони не малі сумнівів в результаті: це екологічний та етичний мед, виготовлений з великою повагою до бджіл.



Даша розповідає: «Все починається з місцевості, в якій знаходиться пасіка. Так склалося, що навколо є все: і акація, і соняшник, і яри, і балки, наповнені надзвичайних дикоросів, квітів і трав. От все це і впливає на унікальний смак, аромат, консистенцію меду.

Крім того, на якість меду дуже впливає ставлення до бджіл. Хтось може тримати їх у старих тісних вуликах, годувати цукром, не приділяти їм уваги. Ставитися просто як та інструменту, «машини», що має створити якомога більше меду.

Наш підхід – кардинально інший. Ми не ставимося до бджіл, як до ресурсу, ми сприймаємо їх як живих істот, які мають потреби. Ми збираємо тільки надлишковий мед.

Ми знаємо, скільки меду потрібно і забираємо лише той, які вони точно не зможуть спожити, тому нам ніколи не треба було годувати бджіл цукром або іншими біодобавками. Ми ніколи не забираємо пилок, бо знаємо, що він їм потрібний. Мені дуже важливо, щоб у кожної бджолиної сім’ї було все, що їм потрібно для розвитку».

У сезон Даша проводить майже весь час на пасіці, хоча й потроху розширяє команду: «Час на пасіці пролітає непомітно, бо завжди є купа справ. Ти виходиш до бджіл рано-вранці. Обертаєшся, а вже ніч і пора спати. І так щодня. Зараз я частину роботу перекладаю на команду, якій можу довіряти. Один працівник допомагав ще дідусю. Ще одну людину я найняла цього літа. Найактивніші місяці – з травня до кінця серпня. Треба дуже багато працювати, бо пасіка потребує уваги та догляду щодня. А от взимку навпаки треба залишити їх максимально в спокої, не чіпати».

А ще Даша – одна з небагатьох жінок-матководів: «Це окрема досить складна спеціальність. Ти можеш бути бджолярем, але не обов’язково матководом. Але я це вмію і продаю інших бджолярам бджоломаток».

Про розвиток бренду

Пасіка Саші і Даші виробляє близько 2 тонн меду за сезон. Частина цього меду продається під брендом «Організовано бджолами».



Першими покупцями стали родичі та знайомі. Також цей мед продають закладам та ставлять полички в дружніх магазинах. «У мене в будинку є дуже класна кав’ярня. Я розпитала, на якому меду вони готують соуси. Вони спробували наш, порівняли, і відразу перейшли на наш мед. Також ми розробили дві лінійки меду в баночках: хіп-хоп та етно. І наша етно-колекція продається у них на вітрині».

Дівчата шукають однодумців та працюють лише з тими закладами та магазинами, які полюбляють самі.

Мріють про великий міжнародний медовий бізнес, але реально оцінюють шлях, який потрібно для цього пройти. Зараз весь вільний час вони приділяють ідеям з просування бренду, беруть участь в тематичних ярмарках та весь отриманий прибуток реінвестують в розвиток молодого бізнесу.

Кажуть, що найкращий відгук, який можна почути від клієнтів: «Цей мед – як з дитинства».

А ще розповідають історію про чоловіка, який ніколи в житті не їв мед, аж доки не спробував від «Організовано бджолами»: тепер надолужує все, що втратив і купляє постійно.