Стабилизатор, рекуператор и турбо-грелка: Львовянка делится лайфхаками по утеплению квартиры накануне зимы

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Сергей Гулюк
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Уже с 1 октября в Украине обещают ввести графики отключения света. А эксперты прогнозируют, что периоды без света могут быть продолжительнее, чем прошлой зимой.

Мы поговорили с исполнительной директоркой ОО "Нуль відходів" Ириной Мироновой, которая живет во Львове, об утеплении квартиры и подготовке к сложным условиям.

О навыках выживания

По образованию я эколог и всю жизнь работаю в сферах, связанных с охраной окружающей среды. Когда летом 2022 года появились первые сигналы от власти о том, что нужно готовиться к сложной зиме в плане обеспечения электроэнергией, теплом, водой, я серьезно отнеслась к этому. Собственным примером пыталась побудить свое окружение, особенно тех людей, у которых, возможно, меньше опыта и знаний в этом вопросе.

Также у меня большой туристический опыт – я многолетняя пластунка, с детства путешествовала по горам, поэтому у меня есть много навыков, связанных с выживанием в “негородских” условиях. А еще у меня есть много разного туристического снаряжения, которое может быть полезно в подобных случаях.

Об утеплении квартиры

Я живу в многоквартирном доме, у нас жилищно-строительный кооператив. К сожалению, подготовке к зиме посвятили не так много внимания, поэтому пришлось полагаться на себя.

Готовясь к зиме, я поставила задачу сделать свою квартиру максимально энергоэффективной. Сделала простые вещи – ликвидировала все щели, через которые в холодное время может исчезать тепло из квартиры. Вместе с тем необходимо было обеспечить эффективное проветривание квартиры. Особенно это было важно, если бы пришлось в квартире готовить на газовых или каких-то других горелках.

Для уменьшения потерь тепла я утеплила оконные и дверные рамы, например, вокруг входной двери заменила уплотнитель.

Окна у меня металлопластиковые, и я заранее все тщательно отрегулировала в их механизмах и проверила, работает ли на них зимний и летний режим.

О стабилизаторе, рекуператоре и турбо-грелке

Конечно, провела ревизию всех аккумуляторов и павербанков, докупила несколько видов фонариков, которые позволяли бы освещать квартиру зонально, или давать больше света.

Из больших покупок – установка стабилизатора напряжения на квартиру.

Это такой прибор, который ставится в начале электрической сети, еще до счетчика, и его задача – в определенном диапазоне выравнивать напряжение, которое подается на все приборы в квартире до 220 вольт.

Это важно, потому что во время резких перепадов электрическая техника в квартире может сломаться, и это может привести к пожару. С другой стороны, когда напряжение не достигает необходимых 220 вольт, некоторые приборы могут не работать. Стабилизатор позволяет обеспечивать электроэнергию, несмотря на колебания в сети.

Отмечу, что этот прибор вполне оправдал себя, потому что когда мощности в сети было недостаточно, большинство приборов у меня работали, в отличие, скажем, от соседей, у которых мощности вообще не было.

Еще один важный прибор – рекуператор воздуха.

Это устройство, обеспечивающее воздухообмен между квартирой и окружающей средой без потери тепла. Грубо говоря, это такой цилиндр в цилиндре. Через один цилиндр воздух выходит, через другой заходит, а на стенке происходит теплообмен. Теплый воздух из квартиры нагревает холодный воздух с улицы, поэтому в квартире всегда есть комфортный свежий воздух. Тоже не жалею, что его установила, потому что в квартире улучшился микроклимат, не было типичной для зимы сухости.

Еще у меня есть минималистическая эффективная турбо-грелка, которая может работать на щепе. Но, к счастью, перебоев с газоснабжением не было, и это был бы крайний случай.

О бесперебойном интернете и экономии электроэнергии

Больше всего проблем в прошлом году было с интернетом. Поэтому в этом году я решила сменить провайдера и подключила сеть, которая работает через оптоволокно. А также закупила все необходимые переходники и кабели, чтобы интернет работал даже при отключенной электроэнергии.

В моих планах на этот год – установка двухфазного счетчика. Это возможность экономить средства на электроэнергии и пользоваться светом в то время, когда на него меньший спрос, ночью. Это скорее такое средство стимулировать себя и не создавать дополнительной пиковой нагрузки на энергосеть.

О подготовке города и жителей

Несмотря на то, что власть, как на городском, так и на общенациональном уровне предупреждает о предстоящей сложной зиме, к сожалению, люди вокруг, по моим личным наблюдениям, еще более расслаблены, чем в прошлом году.

Возможно, это последствия постоянного стресса, когда людям со всеми существующими проблемами сложно о чем-то еще дополнительно беспокоиться. Чувствуется такой посыл – «пережили прошлую зиму – как-нибудь переживем и эту». Но успокаивает то, что город принимает определенные меры, в частности, закупает водовозы, чтобы в случае повреждений водоснабжения можно было доставлять воду жителям.

Важно всем подготовить запасы питьевой воды, например бутилированной в больших емкостях. Здесь пригодятся 20-30-литровые канистры из пищевого пластика, в которых вода будет храниться лучше и дольше. Такие канистры наша организация закупала для нужд людей из Херсонской области, которые живут рядом с Каховским водохранилищем и летом из-за подрыва плотины россиянами оказались без централизованного водоснабжения.

Кстати, во Львове городские власти еще в прошлом году обустроили колонки с водой по всему городу.

Чего лично мне не хватило от власти на общенациональном и местном уровне – это активного поощрения и стимулирования, а также дополнительной поддержки на уровне ОСМД по термомодернизации зданий. То есть, если власть активно ищет способы обеспечения разными видами энергии, на мой взгляд, мало внимания уделяет поощрению людей к коллективным действиям по энергоэффективности.

Фото предоставлены героиней

Опубликовано: 08 октября 2023
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