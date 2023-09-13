Четыре украинки вошли в ежегодный рейтинг 100 Next от журнала Time

Четыре украинки попали в ежегодный рейтинг Time 100 Next, который собирает самых влиятельных людей нового поколения.

Об этом говорится на сайте издания.

В список этого года вошли министр экономики Украины Юлия Свириденко , предприниматель Анастасия Волкова , медик и командир батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич и общественная активистка и исполнительный директор киевского «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк .

Юлию Свириденко отметили в номинации «лидеры», Яну Зинкевич и Дарию Каленюк – в номинации «активисты», а Анастасию Волкову – в номинации «инноваторы».

Также в список Time 100 Next вошли глава Европарламента Роберта Мецола, музыкант Kali Uchis, дизайнер Грейс Уэйлс Боннэр, бейсболист Роберт Акунья и другие.

Напомним, что в прошлом году в список ста самых влиятельных людей года по версии журнала Time вошли первая леди Украины Елена Зеленская и украинская юристка-правозащитница Александра Матвийчук.

Фото: прессслужба КМУ, Flurosat, Facebook-страницы Яны Зинкевич и Дарьи Каленюк