Предприниматель из США – о жизни в Киеве во время блэкаутов, волонтерстве и путешествиях по Украине

Американский онлайн-предприниматель Johnny FD за несколько лет до войны инвестировал деньги в первую жилую недвижимость в Украине. Об этом он подробно рассказал в своем блоге.

Цифровой кочевник переехал в Киев из Сан-Франциско в 2021 году и здесь встретил начало великой войны. С тех пор он пережил вместе с украинцами отключение света, волонтерил с Repair Together и систематически собирал деньги на нужды ВСУ и переселенцев через YouTube-канал Johnny FD , где также рассказывает о реалиях жизни украинцев, рынках Киева, львовском реабилитационном центре для военных Superhumans и путешествиях украинскими городами.

Он рассказал БЖ о любимых местах в Киеве, подготовке к блэкаутам и том, почему решил остаться в Украине, несмотря на войну.

О квартире в Киеве

За последние 10 лет я запускал различные бизнесы электронной коммерции, продавая мебель SPA американского производства. Заработал миллион долларов и решил досрочно уйти на пенсию и сосредоточиться на работе, которая мне действительно нравится, например, на моем YouTube-канале. За свои сбережения я купил два объекта недвижимости в Украине (Харьков и Киев), отправил на пенсию своих родителей, которые в то время еще работали, а остальное положил на пенсионный счет.

Квартира в Киеве – это было первое жилье, которое я приобрел, чтобы жить в нем, но у меня также есть инвестиции в недвижимость в США, как чисто инвестиционный капитал.

Если бы у меня был хрустальный шар и я видел будущее, конечно, я бы не инвестировал в Украину за год до полномасштабного вторжения России. Но я не жалею о своем решении.

Я считаю, что мне суждено было углубить связь с Украиной, чтобы я мог остаться и помогать всем, чем могу.

Я люблю свою квартиру в Киеве, и даже если бы мне кто-нибудь предложил на 50 тысяч долларов больше, чем я ее купил, я бы ее сегодня не продал.

О начале войны

Я застал начало войны, потому что не верил, что Россия будет настолько глупой, чтобы в 2022 году вторгнуться в Украину, особенно в Киев. Я знал, что у них нет шансов, что украинцы так легко не отдадут свою землю, и что России даже нет смысла пробовать.

Я видел, что в январе-феврале 2022 года все еще происходили открытия ресторанов, офисных зданий и других инвестиционных проектов. И если этим людям было комфортно инвестировать свои деньги в Киев, они тоже полагали, что Россия не вторгнется.

В самом начале вторжения я уехал из Украины на несколько месяцев, поскольку думал, что могу быть здесь помехой. Но вернулся в апреле 2022 года, чтобы стать волонтером, увеличивать осведомленность и привлекать деньги от моей западной аудитории, чтобы помочь Украине.

Я видел необходимость помочь тем, кто пережил оккупацию, в таких городах, как Ирпень, Буча, Гостомель. Я знал, что нахожусь в уникальном положении, имея возможность помочь финансово и показать им, что Запад поддерживает Украину.



О волонтерской деятельности и донатах

В первые месяцы войны я собирал деньги для людей, нуждающихся в материальной помощи, чтобы приобрести продукты, лекарства, помочь с переездом в более безопасные районы. Я заплатил за первые 2 месяца зарплату учителям из Одессы, чтобы открыть украинскую школу в Румынии для беженцев, пока они ждали постоянной финансовой помощи от ЮНИСЕФ.

Я помог многим отдельным людям и семьям в таких вещах как покупка ноутбуков для школы или оплате первых нескольких месяцев аренды, когда они переезжают в новый город. Я также помог приобрести в общей сложности 6 автомобилей для Украины: внедорожник для эвакуации раненых, который я передал медицинскому батальону Госпитальеров, фургон для детского дома во Львове, грузовик для волонтеров-саперов и еще три грузовика для военных.

Также я собрал более 40 000 долларов для Razom for Ukraine через программу благотворительных пожертвований на моем YouTube-канале.

В общем, я собрал более 100 000 долларов, это то, что я смог сосчитать. Но эта цифра, скорее всего, вдвое больше, поскольку я часто просто говорю людям делать пожертвования непосредственно благотворительным организациям или таким фондам, как United 24.

Я очень рад быть волонтером Repair Together и помогать отстраивать дома, поврежденные во время вторжения России.

Я снова буду участвовать в толоке в октябре следующего месяца.

Мне это показало, что многие обычные украинцы, особенно молодежь, добровольно уделяют свое время, чтобы помочь в процессе восстановления. Это показывает, что даже если у них нет денег для пожертвования, каждый может помочь.

Независимо от того, где вы живете в мире, дом является местом, где вы имеете наибольшую связь. До войны многие украинцы мечтали переехать за границу, но сейчас многие хотят вернуться домой в Украину, поскольку они понимают, что здесь есть что-то особенное, чего нет в другом месте.

О блэкаутах

Всю прошлую зиму во время отключений я был в Киеве. Я хотел быть здесь в знак солидарности с украинцами, пострадавшими от террористических атак России на энергетическую инфраструктуру. А также возможность сообщить об этом и показать, что происходит моей западной аудитории.

К возможным новым отключениям я подготовился базовыми элементами: свечами, светодиодной лампой и небольшим блоком питания.

Я научился переживать отключение света, зная, что зима когда-нибудь закончится.

Мне было нормально с этим жить, ведь я знал, что все остальные тоже были во тьме, и это была общенациональная попытка вместе сохранить электроэнергию.

Единственное, что создавало трудности и заставило меня сдаться, это когда кафе неподалеку от моей квартиры, Match Bistro на Бассейной, 3, начало использовать аварийную электроэнергию, чтобы устраивать громкие вечеринки с диджеями под видом сбора денег для Украины, тогда как на самом деле с одного участника собирали менее 30–50 грн.

Меня огорчило то, что пока все сидели в темноте и тишине без электричества, а иногда и отопления, на моем дворе до ночи гуляли ребята лет 20, которые надоедали всем соседям.

Об украинском языке

До полномасштабного вторжения я изучал и говорил по-русски, поскольку оба города, в которых я жил, Харьков и Киев, были преимущественно русскоязычными. Все фильмы, которые я смотрел и музыка, которую я слушал, были русскоязычными. И русский язык был более пригоден для путешествий за границей.

Если бы Россия не вторглась 24 февраля 2022 в Украину, я бы с удовольствием все еще изучал и говорил по-русски, однако с тех пор я был вынужден начинать все с нуля. И теперь я начал изучать украинский.

О любимых местах в Киеве

Несмотря на то, что я живу в центре города, через дорогу от модных магазинов и дорогого Le Silpo в Mandarin Plaza, мне действительно очень нравится простота жизни в спальных районах, где живут обычные трудолюбивые люди и семьи. В будущем, когда я создам семью, перееду из центра в более спокойное место.

Люблю гулять пешком из Бассейной, где я живу, через Крещатик до Майдана и иногда до Владимирской горки. На выходных мне нравится гулять по Подолом. Также люблю гулять по ВДНГ, особенно зимой, пить горячее вино и кататься на коньках.

Среди любимых ресторанов в Киеве - "Жар и мясо" , "Мусафир", "Первак", "Китайские Пельмени" и много грузинских ресторанов.

О плюсах и минусах жизни в Украине

Украина особенная, поскольку, несмотря на то, что города, архитектура и инфраструктура являются сочетанием Европы и Советского Союза, здесь есть уникальная украинская культура и душа, которые нельзя найти нигде больше. Это трудно описать, но я всегда чувствовал хорошую связь с украинским народом и гостеприимство здесь.

Я считаю недостатком Украины, что она начинает перебирать некоторые негативные качества от Запада. Например, дети все больше привыкают есть в McDonald's и KFC, украинцы полнеют и вскоре получат проблемы с ожирением, как в США.

Некоторые люди начинают рожать детей позже или вообще не рожают детей, поскольку они сосредотачиваются на собственной карьере или жизни. Потому, как и на Западе, семьи и рождаемость уменьшаются.

Я думаю, что после войны будущее Украины будет светлым, будет много иностранных инвестиций и восстановления. Многие вернутся, но, к сожалению, большой процент останется за границей. Зарплаты и пенсии возрастут, но на столько же вырастет стоимость жизни.

Я также думаю, что будет много споров и внутренних конфликтов между русскоговорящими и украиноязычными людьми.

Немало, если не большинство защитников, рисковавших жизнью на передовой, все еще русскоязычные, и вернувшись к гражданской жизни, могут быть пристыжены за невладение украинским. Это может стать причиной многих конфликтов между гражданскими и бывшими военными.

О том, что раздражает и планы на будущее

Я не знаю, каким будет мое будущее в Украине. Я получил разрешение на постоянное проживание из-за моих инвестиций. Потому у меня есть шанс встретить замечательную девушку, жениться, родить детей, купить дачу и остаться жить здесь навсегда. Но у меня также есть хорошая возможность жить почти где угодно в мире.

Когда я встречаю отважных защитников, возвращающихся с передовой, внутренне перемещенных лиц, пострадавших от вторжения России, волонтеров, отдающих свое время, деньги и сердце, чтобы помочь стране или тех, кто благодарен и ценит мои усилия, я укрепляю связь связь с Украиной и хочу жить здесь вечно.

Однако когда я не могу спать ночью из-за вечеринок 20-летних под окнами, я начинаю удивляться, почему я отдаю столько своего времени, энергии и денег, чтобы помочь Украине. А такие украинцы, как они, только мешают этому.

Фото: facebook.com/JohnnyFDK