Итальянец пройдет пешком 500 км, чтобы собрать миллион евро на помощь Украине

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Ирина Маймур
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Итальянский журналист Кевин Карбони инициировал проект Walk to Kyiv. В его рамках он пройдет 500 км от польской границы в Киев и соберет один миллион евро для Украины.

Об этом пишет NV.

Кевин идет по трассе «Е373». Она простирается от польской границы до украинской столицы. Сейчас журналист уже в Киевской области. До цели ему нужно пройти менее 200 км.

Собранные на проекте средства Кевин направит в два благотворительных фонда. Первый из них — Voices of Children, оказывающий психологическую помощь детям, пострадавшим из-за войны. А второй — Energy Act For Ukraine. Он занимается обустройством солнечных панелей в больницах и школах.

Раньше мы писали, как два ветерана на протезах пошли из Киева и Житомира навстречу, чтобы собрать деньги для киевского госпиталя.

Фото: Walk to Kyiv

Опубликовано: 03 октября 2023
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