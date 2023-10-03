Итальянец пройдет пешком 500 км, чтобы собрать миллион евро на помощь Украине

Итальянский журналист Кевин Карбони инициировал проект Walk to Kyiv. В его рамках он пройдет 500 км от польской границы в Киев и соберет один миллион евро для Украины.

Об этом пишет NV.

Кевин идет по трассе «Е373». Она простирается от польской границы до украинской столицы. Сейчас журналист уже в Киевской области. До цели ему нужно пройти менее 200 км.

Собранные на проекте средства Кевин направит в два благотворительных фонда. Первый из них — Voices of Children, оказывающий психологическую помощь детям, пострадавшим из-за войны. А второй — Energy Act For Ukraine. Он занимается обустройством солнечных панелей в больницах и школах.

Раньше мы писали, как два ветерана на протезах пошли из Киева и Житомира навстречу, чтобы собрать деньги для киевского госпиталя.