Украинцы создали плащ-невидимку для воинов ВСУ: что известно

Украинцы в рамках проекта Brave1 создали плащ-невидимку, маскирующую бойца от тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом в соцсетях сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Украинцы создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага. К примеру, наших снайперов или группы CCO, которые выполняют боевые задания», — объясняет Федоров.

Разработка компактная и легкая – вес до 2,5 кг. Обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур. Готовый образец уже прошел успешные испытания в полевых условиях.

Министр подчеркнул, что плащ-невидимка - это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте. Нужно еще больше, поэтому он призывает тех, кто работает над проектами в оборонной сфере – подавать их через платформу Brave1 .