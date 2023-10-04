Киевский дизайнер создает адаптивную одежду для раненых защитников Украины на благотворительной основе

Проект Physical Level основал киевский дизайнер Ростислав Сатана . Он создает адаптивную одежду для раненых защитников Украины на благотворительной основе.

Цель проекта – облегчить процесс выздоровления за счет удобной одежды и поддержания эмоционального состояния раненых бойцов.

Комплект состоит из штанов и футболки. Удобство его в том, что вещи имеют липучки на местах, где у обычной одежды находятся швы. То есть, чтобы надеть вещь на раненого – не нужно просовывать конечность в штанину или рукав.

По мнению Ростислава, скорость выздоровления зависит от эмоционального состояния, поэтому на одежде содержатся мотивирующие подписи.

«Именно поэтому принт является неотъемлемой частью одежды, которая поможет не отчаиваться, не гасить огонь в глазах, не терять волю к жизни. Полноценной жизни! Ведь Несокрушимый – это именно тот, кто СТРЕМИТСЯ жить дальше! Именно таковы наши Герои Украины!», — пишет Ростислав.

Запросы на получение одежды принимаются через Telegram-чат .

Ранее мы писали , что предприниматель из Харькова создал противоменные сапоги. Пока он единственный в Украине, кто делает сапоги, которым не страшны взрывы «лепестков» и «ведьм».

Фото: PHYsical Level