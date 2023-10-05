Переселенка из Краматорска производит на Закарпатье крафтовый шоколад на гречневом чае

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Ирина Маймур
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Переселенка из Краматорска Юлия Савинская создает на Закарпатье крафтовый шоколад, в частности, на гречневом чае.

Сладости выпускают под брендом Soyka, пишет Newfood.media.

Юлия по специальности кондитер и уже создавала сладости собственноручно из-за того, что ее дочь страдает аллергией.

Прежде чем заняться производством шоколада профессионально, она изучала организацию бизнеса, прошла обучение от Дія. Бизнес и составила маркетинговый план. В то же время Юлия овладевала профессией шоколатье, чтобы понимать все нюансы создания сладостей. Позже кондитер создала авторскую рецептуру.

Шоколад от Soyka имеет 6 вкусов. В его составе нет рафинированного сахара. Среди разновидностей — молочный с миндалем, молочный с кунжутом, ягодный, гречневый, темный премиум и темный с клюквой.

В планах Юлии — создать молочный шоколад с манго, с сушеным персиком и темный с чили.

Сырье для изделий обрабатывает собственноручно: закупает какао-бобы, перебирает, обжаривает, охлаждает и перетирает на меланжере. Так называется специальная мельница с каменными гранитными жерновами.

Ранее мы писали, что переселенец из Луганска открыл на Закарпатье мельницу, которая производит органическую муку.

Фото: Soyka

Опубликовано: 05 октября 2023
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