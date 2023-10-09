Итальянец пешком добрался до Киева, собирая деньги на украинские школы и больницы

451
Наталия Габрух
share share

Итальянский журналист Кевин Карбони, инициировавший проект Walk to Kyiv и направлявшийся пешком от польской границы, сегодня добрался до Киева. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Кевин Карбони пытался собрать 1 млн. евро на солнечные панели для школ и больниц в Украине, а также средства на социальную поддержку детей.

Завершение благотворительного похода было запланировано на 6 октября, но Кевин финишировал на несколько дней позже.

Сколько именно средств удалось собрать итальянцу, пока неизвестно. Однако на сайте сбора донатов указана значительно меньшая сумма, чем планировалось получить. Сейчас это 2796 евро. На странице все еще открыта возможность отправки средств.

Кевин планировал собрать донаты на солнечную энергию для 10 украинских школ и 5 больниц. Деньги поступят в фонд Energy Act For Ukraine , обеспечивающий солнечными панелями с системами энергосбережения социальные учреждения. Другая часть донатов должна поступить на счет фонда Voices of Children , оказывающего психологическую помощь детям, пострадавшим в результате войны.

Путешествие дало Кевину возможность познакомиться с украинской культурой, бытом и последствиями российской агрессии. Будучи под Киевом, он показывал на своей странице в соцсетях последствия российских обстрелов, а также посетил пострадавший от войны Немишаевский лицей, работающий благодаря восстановлению.

Ранее мы писали , что итальянец пройдет пешком 500 км, чтобы собрать миллион евро в помощь Украине.

Фото: Walk to Kyiv

Опубликовано: 09 октября 2023
share share
В Луцке показали проект реставрации исторического Гостиного двора: визуализации В Луцке показали проект реставрации исторического Гостиного двора: визуализации С солнечными панелями и подстанциями: как семья из Черниговской области оборудовала дом системой автономного энергообеспечения С солнечными панелями и подстанциями: как семья из Черниговской области оборудовала дом системой автономного энергообеспечения На Левобережке открыли бар Revival с коктейлями в честь Linkin Park и Slipknot На Левобережке открыли бар Revival с коктейлями в честь Linkin Park и Slipknot В Украине разработали приложение для спортивной реабилитации военных TrenVet В Украине разработали приложение для спортивной реабилитации военных TrenVet Киевляне призывают обязать застройщика восстановить дом-памятник на Рейтарской Киевляне призывают обязать застройщика восстановить дом-памятник на Рейтарской В поездах и на вокзалах «Укрзалізниці» начали работать маршалы безопасности: что они делают В поездах и на вокзалах «Укрзалізниці» начали работать маршалы безопасности: что они делают Во Львове открылся новый бар Nomad с безлимитными коктейлями Negroni Во Львове открылся новый бар Nomad с безлимитными коктейлями Negroni В Украине выпал первый снег В Украине выпал первый снег
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.