Итальянец пешком добрался до Киева, собирая деньги на украинские школы и больницы

Итальянский журналист Кевин Карбони, инициировавший проект Walk to Kyiv и направлявшийся пешком от польской границы, сегодня добрался до Киева. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Кевин Карбони пытался собрать 1 млн. евро на солнечные панели для школ и больниц в Украине, а также средства на социальную поддержку детей.

Завершение благотворительного похода было запланировано на 6 октября, но Кевин финишировал на несколько дней позже.

Сколько именно средств удалось собрать итальянцу, пока неизвестно. Однако на сайте сбора донатов указана значительно меньшая сумма, чем планировалось получить. Сейчас это 2796 евро. На странице все еще открыта возможность отправки средств.

Кевин планировал собрать донаты на солнечную энергию для 10 украинских школ и 5 больниц. Деньги поступят в фонд Energy Act For Ukraine , обеспечивающий солнечными панелями с системами энергосбережения социальные учреждения. Другая часть донатов должна поступить на счет фонда Voices of Children , оказывающего психологическую помощь детям, пострадавшим в результате войны.

Путешествие дало Кевину возможность познакомиться с украинской культурой, бытом и последствиями российской агрессии. Будучи под Киевом, он показывал на своей странице в соцсетях последствия российских обстрелов, а также посетил пострадавший от войны Немишаевский лицей, работающий благодаря восстановлению.

Ранее мы писали , что итальянец пройдет пешком 500 км, чтобы собрать миллион евро в помощь Украине.