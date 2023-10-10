Предприниматель в Хмельницкой области сделал собственный бизнес энергоэффективным благодаря солнечной электростанции

Предприниматель из Шепетовки, что в Хмельницкой области на грант по программе «Собственное дело» установил солнечную электростанцию на СТО и сделал собственный бизнес энергоэффективным.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Александр Драница — предприниматель из Шепетовки, который 10 лет назад начал собственное дело по обслуживанию автомобилей. Сейчас у него есть СТО, ручная и автоматическая мойка.

В начале войны Александр решил, что сделает все возможное, чтобы удержать бизнес на плаву. Он получил грант по программе «Собственное дело» и приобрел оборудование для собственной солнечной электростанции. Это позволило сократить затраты на электроэнергию вдвое.

Правительственная грантовая программа позволяет открыть и развивать собственный бизнес, включая перерабатывающие предприятия. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Прием заявок на все направления программы єРобота продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дія.

Ранее мы писали , что киевский айтовец построил полностью автономный дом на случай блекаутов.

Фото: Министерство экономики Украины.