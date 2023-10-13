Украинка Таню Муиньо сняла клип для Ленни Кравица

245
Ирина Маймур
share share

Украинка Таню Муиньо сняла клип для американского рок-музыканта Ленни Кравица.

Оператором видео на песню TK421 стал Никита Кузьменко. Хореографом выступила киевлянка Марина Кущева.

В клипе 59-летний артист позирует полностью обнаженным.

Сейчас Ленни Кравиц готовит новый альбом. Двенадцатая пластинка Blue Electric Light выйдет 15 марта 2024 года.

Ранее мы писали, что Таню Муиньо сняла клип для Гарри Стайлза на песню Daylight. Украинка не в первый раз работает с певцом. Его видео As It Was», также снятое режиссером, попало в пятерку претендентов на статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» в 2023 году.

Фото: кадр из клипа

Опубликовано: 13 октября 2023
share share
На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки» На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки» В Украине создадут единую систему укрытий и интегрируют ее в "Дії" В Украине создадут единую систему укрытий и интегрируют ее в "Дії" В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами Замки Тосканы, итальянские закуски и красное Piccini Strapazzamento – планы на вечер Замки Тосканы, итальянские закуски и красное Piccini Strapazzamento – планы на вечер В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации Во Львове утвердили новые правила пользования электросамокатами Во Львове утвердили новые правила пользования электросамокатами Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.