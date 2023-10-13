Украинка Таню Муиньо сняла клип для Ленни Кравица

Украинка Таню Муиньо сняла клип для американского рок-музыканта Ленни Кравица.

Оператором видео на песню TK421 стал Никита Кузьменко. Хореографом выступила киевлянка Марина Кущева.

В клипе 59-летний артист позирует полностью обнаженным.

Сейчас Ленни Кравиц готовит новый альбом. Двенадцатая пластинка Blue Electric Light выйдет 15 марта 2024 года.

Ранее мы писали, что Таню Муиньо сняла клип для Гарри Стайлза на песню Daylight. Украинка не в первый раз работает с певцом. Его видео As It Was», также снятое режиссером, попало в пятерку претендентов на статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» в 2023 году.

Фото: кадр из клипа