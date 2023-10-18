Сара Джессика Паркер снимет фильм о раненом украинском военном

Звезда сериала «Секс и город» Сара Джессика Паркер станет исполнительной продюсеркой фильма Первый ряд (Front Row). Это документальный фильм о танцовщиках украинского балета и украинского военного, который потерял обе ноги на войне и стал частью труппы. Об этом сообщает издание NV Life.

Режиссером фильма станет Мириам Гуттман, авторка документального фильма Seeds of Deceit (Семена обмана).

Сюжет фильма будет рассказывать о группе украинских танцовщиков балета, оказавшихся в эвакуации после начала полномасштабного вторжения и создавших балетную труппу United Ukrainian Ballet (Объединенный украинский балет).

Одним из центральных героев фильма станет украинский военный Александр Будько с позывным Терен, потерявший обе ноги во время боев за Харьковщину. Он присоединился к труппе, приняв участие в одной из ее постановок – балете Жизель. Фильм расскажет о сотрудничестве балетмейстера труппы Александра Ратманского и танцевавшего на протезах украинского военного.

Сара Джессика Паркер, которая сейчас является заместителем председателя совета директоров Нью-Йоркского городского балета, говорит, что «лента должна показать упорство и человеческое состояние на фоне тяжелой войны».

«Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы рассказать свои истории через силу, красоту и жесткость балета, — большая честь», — комментирует актриса.

Ожидается, что документальный фильм будет завершен в 2024 году.

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