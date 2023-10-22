Под Киевом открыли новый городок для переселенцев

В Тарасовке на Киевщине открыли первую очередь «Городок Хансена». Это жилье для семей, потерявших свои дома в результате российской агрессии. В открытии городка принял участие начальник КОВА Руслан Кравченко. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Строительство города финансирует благотворительная организация «To Ukraine with Love». Основной инвестор проекта – американский бизнесмен и меценат, исполнительный директор компании в сфере недвижимости Wasatch Group Делл Лой Хансен.

Ключи от домов первой очереди получат 80 семей. Это более 300 ВПЛ, из которых 104 – дети.

Новые квартиры – 3 типов:

16 типовых домов с гаражом, каждый на 110 м²;

40 двухкомнатных квартир (8 из них – инклюзивные);

24 трехкомнатных квартиры.

«Строительство разбито на четыре очереди. В общей сложности будет построено 432 квартиры в сблокированных домах. Первую очередь построили в рекордно короткие сроки», – отметил Руслан Кравченко.

Вторую очередь постройки планируют ввести в декабре этого года. Дома будут сдаваться в аренду на безвозмездной основе на пять лет. Дома оборудуют всем необходимым для проживания: мебелью, современной техникой, текстилем и посудой. Также рядом планируют построить: школу, детсад, библиотеку, публичные пространства и т.д.

Ранее мы писали , что американский благотворитель выкупил ЖК в Софиевской Борщаговке для пострадавших от войны.

Фото: Киевская областная военная администрация.