В Житомирской области представители ГСЧС высадили лес в память о погибших коллегах

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Наталия Габрух
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В Житомирской общине лесоводы вместе с работниками ГСЧС высадили «Лес Героев» из 4 тысяч саженцев дуба и сосны. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Будущий лес станет символом памяти о трех погибших спасателях Житомирщины — Сергее Куринном, Алексее Сыче и Дмитрии Краснощекове. Их жизнь оборвалась от вражеской мины при разминировании деоккупированной Херсонщины.

Посадку леса инициировал столичный лесной офис госпредприятия «Леса Украины».

«Наша задача — всячески поддерживать память о наших героях, а еще — поддерживать семьи наших погибших ребят. Этой акцией мы хотим показать свое единство, свое желание и однозначное стремление к победе», — прокомментировал заместитель начальника областного управления ГСЧС Олег Держановский.

Ранее мы писали, что на месте демонтированного советского танка в Броварах высадили деревья.

Фото: ГСЧС Украины.

Опубликовано: 29 октября 2023
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