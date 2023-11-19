Женщина из Полтавской области утеплила дом стеклянными бутылками

В селе Полтавской области местная жительница Вера Ивашко обложила стены своего дома стеклянными бутылками. Об этом сообщает издание Фокус.

Емкости между бутылками она соединила смесью из песка и глины. По словам женщины, обогреватель ей больше не нужен, поскольку тепло внутри дома сохраняется, как в термосе. Полы в доме также выложены из бутылок.

Во дворе Веры Ивашко из бутылок выложены также забор, стены туалета и погреба.

Дом женщины не газифицирован, она отапливает его дровами. По ее словам, после утепления дома бутылками дров на отопление уходит на треть меньше.

Вера Ивашко начала обкладывать стены бутылками 7 лет назад. Идею она подсмотрела в кино, а как делать смесь ей посоветовал один из знакомых.

Большое количество бутылок удалось собрать благодаря тому, что женщина имела магазин и собирала стеклотару.

Сколько именно бутылок ушло на утепление, женщина не знает. По ее словам, считать прекратила, когда использовала их более 50 тысяч.

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Фото: Фокус.