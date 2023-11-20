В Украине заработал онлайн-чат психологической поддержки для мужчин

155
Наталия Габрух
share share

Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) запустил бесплатный, анонимный и круглосуточный онлайн-чат психологической поддержки для мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте UNFPA.

Беседа будет проходить онлайн в текстовом формате. Обратиться за психологической поддержкой можно в мессенджерах Viber, Telegram или на сайте линии поддержки. Операторами являются квалифицированные психологи с многолетним опытом.

Каждый мужчина может обратиться за консультацией в чат один раз в сутки с продолжительностью консультации до 90 минут. Писать мужчины могут по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или в отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

«Мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому они не обращаются за профессиональной помощью. По результатам нашего опроса среди мужчин, который мы провели летом 2022 года, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде. В то же время, почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям», — отметила Алена Зубченко, программная менеджерка UNFPA.

В октябре 2022 года UNFPA запустил работу бесплатной анонимной и круглосуточной линии психологической поддержки для мужчин по номеру 2345. За более чем год работы психологи приняли более 9200 звонков. Чтобы мужчины имели больше возможностей для обращения за поддержкой, создали онлайн-чат в дополнение к горячей линии.

Ранее мы писали, что в Украине появилось приложение для психологической поддержки ветеранов «База».

Фото: Clique Images/Unsplash.

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 20 ноября 2023
share share
В декабре на ВДНГ откроется «Зимова Країна»: что там будет В декабре на ВДНГ откроется «Зимова Країна»: что там будет Львовскую мозаику, которую закрыли минеральной ватой, восстановят Львовскую мозаику, которую закрыли минеральной ватой, восстановят Большую лаврскую колокольню Киево-Печерской Лавры откроют для посетителей Большую лаврскую колокольню Киево-Печерской Лавры откроют для посетителей 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить В Николаеве представили лучшие проекты Мемориального комплекса на часть погибших военных В Николаеве представили лучшие проекты Мемориального комплекса на часть погибших военных Киевляне призывают открыть Южный мост для пешеходов во время тревог – петиция Киевляне призывают открыть Южный мост для пешеходов во время тревог – петиция Киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади Киевляне требуют демонтировать МАФы на Вокзальной площади
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.