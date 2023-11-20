В Украине заработал онлайн-чат психологической поддержки для мужчин

Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) запустил бесплатный, анонимный и круглосуточный онлайн-чат психологической поддержки для мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте UNFPA.

Беседа будет проходить онлайн в текстовом формате. Обратиться за психологической поддержкой можно в мессенджерах Viber, Telegram или на сайте линии поддержки . Операторами являются квалифицированные психологи с многолетним опытом.

Каждый мужчина может обратиться за консультацией в чат один раз в сутки с продолжительностью консультации до 90 минут. Писать мужчины могут по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или в отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

«Мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому они не обращаются за профессиональной помощью. По результатам нашего опроса среди мужчин, который мы провели летом 2022 года, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде. В то же время, почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям», — отметила Алена Зубченко, программная менеджерка UNFPA.

В октябре 2022 года UNFPA запустил работу бесплатной анонимной и круглосуточной линии психологической поддержки для мужчин по номеру 2345. За более чем год работы психологи приняли более 9200 звонков. Чтобы мужчины имели больше возможностей для обращения за поддержкой, создали онлайн-чат в дополнение к горячей линии.

Ранее мы писали, что в Украине появилось приложение для психологической поддержки ветеранов «База».