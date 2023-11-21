Три украинки вошли в проект BBC «100 женщин» в 2023 году

BBC опубликовали список с именами ста женщин, вдохновлявших и влиявших на мир в 2023 году. Об этом сообщает BBC Украина.

В список попали три украинки, вдохновлявшие своим трудом в свете противостояния украинского народа российской агрессии.

Это советница по климатической политике Ирина Ставчук, писательница Оксана Забужко и защитница прав детей Елена Розвадовская.

В целом 2023 год отличился экстремальной жарой, лесными пожарами, наводнениями и другими стихийными бедствиями.

Поэтому в этом году в список попали женщины, которые помогают бороться с изменением климата и работают над мероприятиями, которые помогли бы адаптироваться к его последствиям.

Среди них правозащитница Амаль Клуни, голливудская кинозвезда Америка Феррера, икона феминизма Глория Стайнем, бывшая первая леди США Мишель Обама, владелица косметической компании Худа Каттан и футболистка, обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати.

Ранее мы писали, кто попал в первый список Forbes 50 украинских лидерок.

Фото: Ирина Середа, Екодія, Женщины – это 50% успеха Украины.