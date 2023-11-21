Украинский инженер возглавил Марсианскую исследовательскую станцию в США

Украинский инженер Сергей Якимов стал руководителем Марсианской исследовательской станции в пустыне Сан-Рафаэль в американском штате Юта. Об этом пишет «Голос Америки».

«Мы принимаем разные группы со всего мира, которые проводят эксперименты или тестируют оборудование. Эта Марсианская станция классифицируется как геологический аналог, потому что геология окружающей пустыни, она близка к геологии Марса, насколько это возможно» – рассказывает Сергей Якимов.

Ротация исследовательских групп длится от двух недель. Исследователи живут в специальных модулях, питаются овощами и фруктами из специальной теплицы, а наружу выходят только в скафандрах.

По словам Сергея, полет на Марс пока далекая перспектива. Но он уверен, что исследования, проводимые на марсианской станции, могут стать полезными и на Земле.

Украинский инженер уже являлся участником нескольких таких экспедиций. Он мечтает стать астронавтом и попасть на Марс.

Сергей Якимов окончил Киевский политехнический институт по специальности «Системы управления летательными аппаратами». Восемь лет назад его отобрали в сотню претендентов для предстоящего полета на Красную планету. Эту миссию организовывала компания из Нидерландов Mars One. В конце концов она обанкротилась.

Марсианская пустынная исследовательская станция в пустыне Юты создана общественной организацией – «Марсианским обществом», которое финансируется разными донорами. Среди них миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

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Фото: Сергей Якимов.