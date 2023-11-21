Украинский инженер возглавил Марсианскую исследовательскую станцию в США

157
Наталия Габрух
share share

Украинский инженер Сергей Якимов стал руководителем Марсианской исследовательской станции в пустыне Сан-Рафаэль в американском штате Юта. Об этом пишет «Голос Америки».

«Мы принимаем разные группы со всего мира, которые проводят эксперименты или тестируют оборудование. Эта Марсианская станция классифицируется как геологический аналог, потому что геология окружающей пустыни, она близка к геологии Марса, насколько это возможно» – рассказывает Сергей Якимов.

Ротация исследовательских групп длится от двух недель. Исследователи живут в специальных модулях, питаются овощами и фруктами из специальной теплицы, а наружу выходят только в скафандрах.

По словам Сергея, полет на Марс пока далекая перспектива. Но он уверен, что исследования, проводимые на марсианской станции, могут стать полезными и на Земле.

Украинский инженер уже являлся участником нескольких таких экспедиций. Он мечтает стать астронавтом и попасть на Марс.

Сергей Якимов окончил Киевский политехнический институт по специальности «Системы управления летательными аппаратами». Восемь лет назад его отобрали в сотню претендентов для предстоящего полета на Красную планету. Эту миссию организовывала компания из Нидерландов Mars One. В конце концов она обанкротилась.

Марсианская пустынная исследовательская станция в пустыне Юты создана общественной организацией – «Марсианским обществом», которое финансируется разными донорами. Среди них миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

Ранее мы писали, что студенты КПИ разработали наноспутник, который выведут на орбиту.

Фото: Сергей Якимов.

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 21 ноября 2023
share share
В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года В Бородянке восстановили уничтоженную во время боевых действий зеленую зону В Бородянке восстановили уничтоженную во время боевых действий зеленую зону Три украинки вошли в проект BBC «100 женщин» в 2023 году Три украинки вошли в проект BBC «100 женщин» в 2023 году Этот день 10 лет назад: Как в Киеве начинался Евромайдан и Революция достоинства Этот день 10 лет назад: Как в Киеве начинался Евромайдан и Революция достоинства «Чай и бутерброды были как причастие, обряд инициации»: Воспоминания о еде на Майдане «Чай и бутерброды были как причастие, обряд инициации»: Воспоминания о еде на Майдане Тест: Одолеешь ли ты мошенника? Тест: Одолеешь ли ты мошенника? Рассказывает о выдающихся фигурах, в честь которых названы улицы: появился новый проект Рассказывает о выдающихся фигурах, в честь которых названы улицы: появился новый проект
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.