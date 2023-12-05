Мы живем в ЖК для переселенцев под Киевом, который выкупил американец

Американский меценат Делл Лой Хансен приобрел 135 квартир в ЖК под Киевом в Софиевской Борщаговке для переселенцев из наиболее пострадавших регионов, в частности Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

При отборе предпочтение отдается людям трудоспособного возраста, имеющим работу или находящимся в поиске. Жилье предоставляется бесплатно на пять лет, а жильцы платят только за коммунальные услуги.

Мы пообщались с семьями, которые заселились в новый ЖК, об отборе программы, особенностях проживания и волонтерских часах для добрососедских отношений.

Дарья Дума, с. Большая Белозерка, Запорожская область

О выезде из Энергодара

Я из Запорожской области, мое село – в 30 километрах от Энергодара, рядом с Запорожской АЭС. Проживала там со своей семьей: мужем и двумя детьми.

Я учитель начальных классов, а мужчина работал на атомной электростанции. От работников требовали подписать контракт и переходить на Росатом, но муж не согласился, и мы вынуждены были покинуть свое село.

Мы пробыли в оккупации два месяца и уехали 28 апреля 2022 года. Уезжали очень тяжело, ехали 12 часов, хотя в мирное время до Запорожья добирались за 1,5 часа. Проехали 27 блокпостов, где проверяли все наши вещи. К счастью, мы это выдержали и смогли доехать на подконтрольные Украине территории.

Потом остановились у брата, а затем уехали на Запад Украины. Сначала жили у родственников, потом они помогли нам найти дом в селе, чтобы мы жили отдельно.

Мы нашли дом, в котором жили бесплатно, потому что хозяин уехал, и платили только за коммунальные услуги.

Позже в Коломые проживали в шелтере, который обустроили в тубдиспансере. Это было помещение на чердаке. Мы сделали минимальный ремонт и жили там почти год, чтобы сэкономить деньги. Условия были как в общежитии. Общая кухня, душ.

Этому диспансеру помогали американцы. Каждый месяц они давали денежную помощь.

О заселении в ЖК

О программе фонда To Ukraine With Love по предоставлению жилья под Киевом узнали от знакомых, проживавших в том же шелтере. Заполнили анкету. Это было в мае 2023 года, а через месяц нам позвонили по телефону. Мы прошли отбор и в конце августа узнали, что получим трехкомнатную квартиру.

Не могу сказать, почему нас отобрали. Думаю, моей семье просто повезло. Может быть, мы понравились на фото.

Заселение было 19 октября.

Условия при поселении были идеальными. Было все для начала новой жизни: новая мебель, все кухонные принадлежности – тарелки, кастрюли, чайник, постель.

У детей – двухэтажная кровать, у каждого есть стол для занятий. У меня также есть собственный уголок для работы, ведь сейчас работаю дистанционно. Мы живем бесплатно и платим только за коммунальные услуги.

О планах на будущее

Что будем делать через пять лет, пока не думаем. Надеемся, что сможем вернуться домой. Если будет куда возвращаться. Благодаря этой программе мы можем немного сэкономить, чтобы в будущем взять ипотеку и обустраивать свое новое жилье.

Сейчас в нашем доме в деревне живут орки. Что будет дальше – неизвестно. Радуемся, что есть возможность проживать в таком замечательном доме, ведь не всем так повезло.

Александр Коржов и Анна Коржова, Мариуполь

О выезде из Мариуполя

20 марта 2022 года мы уехали из Мариуполя. До этого жили под обстрелами в подвале. Сначала надеялись, что через пару недель все это пройдет, но начали уезжать наши соседи, а в подвале, где мы прятались, уже разрушался потолок. Впоследствии мы решили также уезжать.

Зеленого коридора не было. К счастью, уцелела наша машина. Уезжали на свой страх и риск.

Наскоро собрали сумку и выезжали под обстрелами и бомбардировками. Сначала выехали в Мангуш, затем – в Бердянск. Там нас приняла одна семья. Мы побыли там сутки отогрелись, искупались, ведь в Мариуполе не было ни тепла, ни света. Потом поехали к родственникам на подконтрольную Украине территорию и в августе 2022 года переехали в Киев.

У нас есть хаб "Я Мариуполь", и там была информация, что благотворительный фонд To Ukraine With Love может вывезти на зимний период мам с детьми. Мы заполнили анкеты и уехали в Болгарию благодаря фонду мистера Хансона. Он решил таким людям, как я, мариупольцам, помочь пережить зиму в тепле в тот период, когда в Киеве были отключения света.

Когда вернулась, узнала, что есть также программа по заселению на Софиевскую Борщаговку. Я заполнила анкету, а позже нам сообщили, что 19 октября будет заселение.

О переезде в Софиевскую Борщаговку

Мы были поражены, когда 19 октября вошли в нашу квартиру. Там было все: постель, полотенца, ложки, вилки – заходи и живи. Все, что мы потеряли, нам предоставили здесь. У нас были слезы радости.

Сотрудники фонда продумали все до мелочей: был даже набор для борща: овощи, мясо, сметана, пакет с продуктами, яйца. Было все, чтобы оставить сумку и начать здесь жить.

У нас трехкомнатная квартира, потому что нас пятеро – живем с родителями.

Муж работает под Киевом в логистическом центре. Я дистанционно работаю в водоканале. Дочь онлайн учится в Криворожском лицее.

У нас в планах вернуться в освобожденный Мариуполь. Дом есть дом. И какие бы ни были там разрушения. Все равно туда тянет. Надеемся, что Украина отстроит Мариуполь.

Светлана и Виктор Лопухины, Рубежное

О выезде из Рубежного

Мы жили в Рубежном Луганской области. Там выкупили небольшой дом возле леса. Работали. Была нормальная обеспеченная семья. Когда началась полномасштабная война, не успели уехать сразу, потому что россияне очень быстро дошли до Рубежного. Через неделю город уже был в полукольце. Света уже не было. Возле дома все взрывалось. И мы поняли, что любой ценой нужно уезжать.

Мы уже жили в оккупации в Донецке и знали, что это. Хотя в 2014 году было все-таки легче, чем сейчас. Не было этого демонстративного зверства.

Десять дней мы проживали в доме 60-х годов в подвале с родителями. И однажды мы выловили связь, и нам знакомый из Рубежного рассказал, как он выехал по партизанским тропам.

Мы также решили уехать. Уезжали лесами и все же добрались до Святогорска. У нас был такой диссонанс, что за пару километров – война, а там люди спокойно могут ездить на велосипедах в магазин.

Позже мы переехали к друзьям в Софиевскую Борщаговку. Это был март 2022 года. Мы оба банкира, но на тот момент оба потеряли работу. Затем у мужчины развилось онкологическое заболевание, была операция, сейчас длится реабилитационный период.

У нас все родственники из Донбасса, и нам не на кого было надеяться, кроме как на себя.

И мы 1,5 года прожили в однокомнатной квартире с друзьями. За этот период я устроилась на работу по специальности.

Как узнали о программе

Мы узнали о программе через соцсети в группе для переселенцев. Туда сельсовет выставил объявление.

Прошли отбор и заселились в ноябре, но не ожидали такого. Квартиры сделаны как для себя. Очень качественный ремонт, мебель, техника. Все, что мы потеряли, здесь было: кастрюли, ножи, чашки, бельевые корзины, телевизор, чайник, холодильник, микроволновка, коврики, постель – все, что нужно на первое время.

О планах

Виктор :

Нашего дома в Рубежном уже нет. Он сгорел после прилета ракеты. После деоккупации хотим податься на выплаты за разрушенное жилье.

Не знаем, будем ли возвращаться обратно в Рубежное после освобождения, потому что через год уже адаптировались здесь. Надеемся накопить деньги на собственное жилье.

Когда кто-то из знакомых рассказывает, как хорошо за границей, радуюсь за них, но я хочу жить только в Украине и строить здесь свое будущее. Уверен, что все будет хорошо.

Ирина Дробыш, менеджер проекта по Софиевской Борщаговке

О том, как основали проект

Все началось с основания фонда "Украине с Любовью". Светлана Миллер, основательница фонда, и Татьяна Рябоволова, которая является руководителем фонда в Украине, начали помогать украинцам с начала войны.

Светлана – украинка, которая более 20 лет проживает в Америке и очень обеспокоена ситуацией в стране. Сначала это были программы питания, затем программы постройки модульных домов.

Позже к фонду присоединился мистер Хансон – один из меценатов. Затем, когда он лично приехал в Украину, видел Бучу и Ирпень после деоккупации, он высказал такое предложение, чтобы помогать людям, которые переехали с оккупированных территорий или с территорий, где ведутся активные боевые действия.

Я сама внутренне перемещенная личность из Херсона – и так мы познакомились со Светланой и мистером Хансоном. Он предложил работать в команде и помогать таким людям, как я.

Я тоже живу в этом ЖК в Софиевской Борщаговке. В июле мне было предложено быть менеджером этого проекта. В тот момент я думала, что это какая-то сказка. Я сидела плакала и была в шоке, ведь мы действительно остались без ничего. Снимать жилье, стоимость которого постоянно растет, очень сложно. А сейчас мы имеем возможность собрать деньги, чтобы отремонтировать свое жилье или вложить деньги в новое.

О проектах бесплатного жилья для ВПО

Делл Лой Хансен

Всего в фонде To Ukraine With Love есть несколько проектов – это Тарасовка с поселением больших семей в частные дома, и Колонщина, Макаровский район, где проживают пожилые люди.

К Новому году в ЖК в Софиевской Борщаговке будет заселено 135 квартир, сейчас – 68, это 166 человек. Людей заселяем в квартиры с одной, двумя или тремя комнатами в зависимости от количества людей в семье.

Хотя уже было отправлено более 7000 анкет, отбор продолжается до сих пор. Ежедневно в фонд продолжает поступать не менее 50 анкет. Особенно из таких городов, где идет принудительная эвакуация, например, Авдеевка и города Херсонской области.

Мистер Хансон наблюдает за политической ситуацией и лично утверждает анкеты. Он знает, что идет принудительная эвакуация из Херсонской области семей с детьми, и спрашивает, можем ли мы их забрать сюда. Мы забираем их частично на Софиевскую Борщаговку, частично – в Тарасовку.

Также мы тесно сотрудничаем с Киевской ОГА по программе переселения из модульных городков и шелтеров в Василькове, Буче, Ирпене, Броварах. Люди проживают с детьми в этих городках второй год.

Затем мы переводим анкеты на английский и подаем на рассмотрение американской стороне. Фонд и мистер Хансон лично просматривают эти анкеты, иногда спрашивают, почему именно этот человек должен попасть в проект, почему он сам не может заработать деньги на оплату жилья.

Об условиях проживания и поиске работы

Этот проект в Софиевской Борщаговке рассчитан больше на людей, которые работают и готовы к реинтеграции.

Задача сейчас – социализировать людей и вернуть их к жизни в условиях, в которых они сегодня оказались. Мы помогаем им с жильем, трудоустройством, оформлением детей в садики и школы.

За месяц проживания здесь ко мне обратилось уже три компании, предлагающие людям работу. Одна из них занимается вентиляционными системами в Вишневом и готова даже запустить трансфер, который возит людей отсюда.

У нас есть группа нашего дома, где я публикую эти объявления. Поэтому при желании можно найти работу.

В настоящее время в ЖК проживает 30 детей. Их всех приняла школа в Софиевской Борщаговке. А в садике нашим детям предоставляют приоритет, чтобы родители могли пойти на работу.

Также есть условие от мистера Хансона – волонтерские работы. Каждый человек волонтерит не больше 7 часов в месяц.

Люди после 70-ти волонтерят по желанию. Их цель – познакомить людей. Ведь здесь живут люди, потерявшие соседей, и те, кто разъехался по разным городам с родными. Поэтому хочется, чтобы жители познакомились через совместный труд: кто-то проводит кружки для детей, например, по рисованию, футболу или украинскому языку.

Одна из жительниц помогает решать юридические вопросы: выплаты, компенсации потерь и т.д. Кто-то подметает, кто-то убирает снег. Никто никого не принуждает, все по собственному желанию.

Бывают семьи, отказывающиеся от возможности получить жилье от нашего проекта. Кто-то уехал за границу или вернулся домой. Иногда люди, проживающие в модульных городках, не хотят переезжать, потому что там им ни за что не нужно платить, есть гуманитарка, хорошо кормят.

Я считаю, что это неправильно, ведь в модульном городке можно пожить временно, а дальше нужно освободить место для того, кто уедет завтра и будет искать себе работу и жилье.