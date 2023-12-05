На Черниговщине местные жители самостоятельно восстанавливают 220-летнюю церковь: фото

В селе Радьковка на Черниговщине прихожане за свой счет реставрируют церковь-памятник классицизма. Об этом пишет Хмарочос.

В XVIII веке имение было собственностью семьи Раковичей, которые являлись членами казацкой старшины. На этом хуторе, расположенном в лесистой местности, они сначала построили деревянный храм, а затем приступили к созданию каменной церкви. Вознесенский храм был освящен в 1805 году.

Так среди леса появилось архитектурное сооружение в стиле классицизма, роскошно декорированное фресками и репликами итальянских икон.

Впоследствии с северной стороны Раковичи пристроили храм Александра Невского, который не сохранился.

В советское время церковь использовали как зернохранилище. В последние годы перед началом реставрации здание находилось в руинах и заросло деревьями.

В 2010 году на этом месте был основан мужской монастырь УПЦ КП во главе с отцом Петром (Павлом Репетухой). Он вместе с прихожанами занимается восстановлением церкви.

Кто-то из прихожан жертвует деньги из зарплаты, кто-то помогает трудом. Есть пенсионеры, которые работают и передают пенсию на храм.

На фото видно, что украшавшие стены фрески не сохранились. Не сохранились и иконостас, а также другие иконы и церковная утварь.

Восстанавливать храм Александра Невского пока не собираются. Ведь сначала нужно разработать проект на основе исторических документов — установить, как это здание выглядело.

Ранее мы писали, что во Львовской области отреставрируют дворец XVIII века.

Фото: Храмы Чернигово-Северщины, Украина Инкогнита.