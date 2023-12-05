Украинский военный выпустил альбом фортепианной музыки, который создал на передовой

Военный и участник «Культурного десанта» ВСУ Михаил Олейник («Пианист») выпустил альбом фортепианной музыки под названием «Мгновение», который создал на передовой.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Военный 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка играет фортепианные концерты для собратьев на передовой.
«Композиции, уже звучавшие сотни раз для защитников и защитниц – в посадках, разрушенных зданиях, полях, госпиталях, импровизированных местах концертов», — пишет Михаил Олейник.
В альбом вошли следующие треки:
Альбом можно прослушать на стриминговых платформах Spotify, Apple Music и YouTube Music.
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Фото: Михаил Олейник.