Украинский военный выпустил альбом фортепианной музыки, который создал на передовой

Военный и участник «Культурного десанта» ВСУ Михаил Олейник («Пианист») выпустил альбом фортепианной музыки под названием «Мгновение», который создал на передовой.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Военный 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка играет фортепианные концерты для собратьев на передовой.

«Композиции, уже звучавшие сотни раз для защитников и защитниц – в посадках, разрушенных зданиях, полях, госпиталях, импровизированных местах концертов», — пишет Михаил Олейник.

В альбом вошли следующие треки:

«Донбасс»;

«Молитва о Собратьях»;

«Гуляйполе»;

«Танец воды»;

«Музыкальный ящик»;

«Персиковое небо»;

«Украинское небо».

Альбом можно прослушать на стриминговых платформах Spotify , Apple Music и YouTube Music .

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Фото: Михаил Олейник.