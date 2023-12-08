Фотография из Украины победила в международном фотоконкурсе «Вики любит Землю» 2023

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Ирина Маймур
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Фотография украинского фотографа Сергея Мельника заняла первое место международного конкурса «Вики любит Землю» (Wiki Loves Earth).

Об этом сообщает Общественная организация Викимедиа Украина.

Фотография сделана в заказнике Белая Диброва в Деснянском районе Киева. На фото изображен жук — насекомое вида скакун отличный.

Также в список 20 лучших фото вошла работа украинского фотографа Михаила Пецковича. На ней можно увидеть цветение нарциссов на горе Щербан в Карпатах.

В общей сложности за победу соревновалось 61 700 фото от 3 300 участников.

Ранее мы писали, что украинский стартап LetsData победил на инвестиционном саммите SelectUSA в Вашингтоне.

Фото: Общественная организация Викимедиа Украина

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Опубликовано: 08 декабря 2023
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