Фотография из Украины победила в международном фотоконкурсе «Вики любит Землю» 2023

Фотография украинского фотографа Сергея Мельника заняла первое место международного конкурса «Вики любит Землю» (Wiki Loves Earth).

Об этом сообщает Общественная организация Викимедиа Украина.

Фотография сделана в заказнике Белая Диброва в Деснянском районе Киева. На фото изображен жук — насекомое вида скакун отличный.

Также в список 20 лучших фото вошла работа украинского фотографа Михаила Пецковича. На ней можно увидеть цветение нарциссов на горе Щербан в Карпатах.

В общей сложности за победу соревновалось 61 700 фото от 3 300 участников.

Ранее мы писали, что украинский стартап LetsData победил на инвестиционном саммите SelectUSA в Вашингтоне.

Фото: Общественная организация Викимедиа Украина