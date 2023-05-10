Украинский стартап LetsData победил на инвестиционном саммите SelectUSA в Вашингтоне

Украинский ИИ-стартап LetsData стал победителем стартап-соревнований на крупнейшем инвестиционном форуме США SelectUSA.

Об этом сообщают в Минцифре.

Команда LetsData разрабатывает ИИ-решения, которые прогнозируют коммуникационные риски и возможности и помогают организациям противостоять угрожающим информационным кампаниям.

Отмечается, что в финал соревнований попали три украинских стартапа. Это ADAM, Djooky и LetsData. Всего в питчинге приняло участие более 200 проектов.

«Украинская делегация на SelectUSA – это крутые инновационные стартапы. Наши разработки привлекли внимание международных инвесторов, в том числе из США, Индии, Тайваня, Японии и Израиля», — сообщает Минцифра.

Ранее мы писали, что украинский стартап Respeecher получил награду The Webby Awards, отмечающую лучших создателей интернет-контента.

Фото: Игорь Маркевич, член European Cooperation in Science and Technology