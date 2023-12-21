В Украине запустили проект Brave Together для поддержки ментального здоровья молодежи: как получить помощь

10 октября, во Всемирный день ментального здоровья, в Украине стартовал проект Brave Together . Его запустил американский бренд Maybelline New York при поддержке фонда UA Mental Help.
В рамках инициативы в Украине работает бесплатная горячая линия и чат-бот психологической помощи молодежи. Рассказываем подробнее о проекте, а также как получить бесплатную консультацию.
Brave Together – это глобальная инициатива, позволяющая молодежи получить бесплатную психологическую поддержку от специалистов в сфере ментального здоровья. Проект реализуют более чем в 20 странах мира.
“ Ментальное здоровье – это основа нашей счастливой и гармоничной жизни. Заботясь о своем психическом благополучии, мы становимся сильнее, счастливее и способнее преодолеть любые трудности, которые могут случиться на пути. Ведь даже сильнейшим нужна поддержка”, – говорят учредители проекта.
Команда Brave Together стремится:
Среди послов Brave Together – певица и автор песен Jerry Heil, инфлюэнсер и психологиня Даша Харченко, актриса Olya Shelby, певец Melovin, актер и ветеран войны Назар Грабар.
Чтобы получить бесплатную помощь, обращайтесь по телефону: 0800 331 200 или в чат-бот Telegram @mnybravetogether_bot . Они работают каждый день с 9:00 до 21:00 без выходных.