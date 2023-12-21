В Україні запустили проєкт Brave Together для підтримки ментального здоров’я молоді: як отримати допомогу

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Анна Григораш
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10 жовтня, у Всесвітній день ментального здоров’я, в Україні стартував проєкт Brave Together. Його запустив американський бренд Maybelline New York за підтримки фонду UA Mental Help.

У межах ініціативи в Україні працює безкоштовна гаряча лінія та чат-бот психологічної допомоги для молоді. Розповідаємо детальніше про проєкт, а також, як отримати безкоштовну консультацію.

Про проєкт

Brave Together – це глобальна ініціатива, що дає молоді змогу отримати безкоштовну психологічну підтримку від спеціалістів у сфері ментального здоров’я. Проєкт реалізують у понад 20 країнах світу.

Ментальне здоров'я – це основа нашого щасливого та гармонійного життя. Піклуючись про своє психічне благополуччя, ми стаємо сильнішими, щасливішими та здатними подолати будь-які труднощі, які можуть трапитися на шляху. Адже навіть найсильнішим потрібна підтримка”, – кажуть засновники проєкту.

Команда Brave Together прагне:

  • підкреслити, що всі психологічні проблеми є важливими;
  • зробити психологічну допомогу доступною для кожного, через безкоштовну онлайн-підтримку віч-на-віч;
  • навчити, як розпізнавати необхідність психологічної допомоги та підтримувати своїх друзів і близьких у цьому.

Хто амбасадори проєкту

Серед амбасадорів Brave Together – співачка та авторка пісень Jerry Heil, інфлюенсерка та психологиня Даша Харченко, акторка Olya Shelby, співак Melovin, актор і ветеран війни Назар Грабар.

Як отримати допомогу

Щоб отримати безкоштовну допомогу, звертайтеся за номером телефону: 0800 331 200, або в чат-бот Telegram @mnybravetogether_bot. Вони працюють щодня з 9:00 до 21:00 без вихідних.

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Опубліковано: 21 грудня 2023
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