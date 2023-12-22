Фото из Украины стало фотографией года по версии UNICEF

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Ирина Маймур
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Фотографией 2023 года детский фонд UNICEF назвал фото из Украины.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Фотография носит название «Под темными облаками войны». Ее снял в Ровенской области польский фотограф Патрик Ярач, который документировал события в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Ярич запечатлел момент, когда пятилетняя Алина в компании двух девочек тренируется ездить на велосипеде на фоне черного дыма. Накануне российский Shahed поджег там нефтехранилище.

«Мгновение безмятежности под черными облаками обреченности. В этом случае просто нефтебаза, ни дома, ни больницы, ни школы. Не каждый день и не везде, начиная с февраля 2022 года, война в великой Украине присутствовала настолько, что могла полностью погасить свет украинских детей. Изображение этого года-победитель польского фотографа Патрика Ярача символизирует свет детской стойкости и радости, прорывающийся сквозь темноту глобальных войн, конфликтов и катастроф», — пишут на сайте UNICEF.

Ранее мы писали, что фотография из Украины победила в международном фотоконкурсе «Вики любит Землю» 2023 года.

Фото: Patryk Jaracz

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Опубликовано: 22 декабря 2023
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