Фото из Украины стало фотографией года по версии UNICEF

Фотографией 2023 года детский фонд UNICEF назвал фото из Украины.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Фотография носит название «Под темными облаками войны». Ее снял в Ровенской области польский фотограф Патрик Ярач, который документировал события в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Ярич запечатлел момент, когда пятилетняя Алина в компании двух девочек тренируется ездить на велосипеде на фоне черного дыма. Накануне российский Shahed поджег там нефтехранилище.

«Мгновение безмятежности под черными облаками обреченности. В этом случае просто нефтебаза, ни дома, ни больницы, ни школы. Не каждый день и не везде, начиная с февраля 2022 года, война в великой Украине присутствовала настолько, что могла полностью погасить свет украинских детей. Изображение этого года-победитель польского фотографа Патрика Ярача символизирует свет детской стойкости и радости, прорывающийся сквозь темноту глобальных войн, конфликтов и катастроф», — пишут на сайте UNICEF.

Ранее мы писали, что фотография из Украины победила в международном фотоконкурсе «Вики любит Землю» 2023 года.

Фото: Patryk Jaracz