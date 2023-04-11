Киевский магазин винтажной одежды «Каштан» закрывается

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Ирина Маймур
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Столичный магазин винтажной одежды Каштан прекращает свою работу. Финальная распродажа вещей началась сегодня и продлится до 23 апреля.

Об этом команда магазина сообщила в Instagram.

Приобрести вещи можно непосредственно на Рейтарской, 9Б или онлайн на сайте.

Несмотря на то, что магазин одежды закрывают, кафе «Каштан» продолжит работать.

Магазин винтажной одежды, винила и аксессуаров Каштан открыли в 2019 году. В нем можно было приобрести вещи мировых и украинских брендов, в частности, Carhartt, Dr. Martens, Ralph Lauren, Diesel, Woolrich, Levi's, Barbour, Prefix Apparel, pilsok. Также в магазине продавали шопперы, футболки и худи собственного производства.

Ранее мы писали, что в кинотеатре «Жовтень» открывают кинокнижный магазин.

Фото: «Каштан»

Опубликовано: 11 апреля 2023
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