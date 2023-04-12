В Париже покажут коллекцию одежды, созданную украинской ветеранкой на фронте

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Ирина Маймур
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13 апреля в Париже покажут благотворительную коллекцию одежды Fire of Liberty. Ее создала украинская парамедик Юлия Сидорова «Куба» вместе с дизайнерами команды цеха Veteranka.

Об этом Юлия сообщила на своей фейсбук-странице.

Парамедик и ветеранка Юлия Сидорова «Куба» разрабатывала эскизы коллекции между боевыми выездами. Отшить одежду ей помогли дизайнеры цеха Veterank Станислав Битус и Анна Суворкина.

«У нас появилась идея создать общий бренд. Ресурсы были найдены благодаря гранту от Украинского ветеранского фонда. Купили оборудование, нашли персонал. Название Cubitus Dei – это сочетание моего позывного Куба и фамилии Битус. Я просто загугла слово Cubitus, и оказалось, что оно с латыни переводится как «локоть», трансформировала название, получилось локоть Бога или Божественный локоть — идеально! Эта коллекция, бренд — олицетворение борьбы за жизнь, за свободу, за творчество даже во время войны», — делится Юлия.

В Париже благотворительная коллекция Fire of Liberty будет представлена 13 апреля в Культурном центре Украины во Франции.

Средства, собранные на показе, передадут на нужды женщин, пострадавших от войны, а также на программы реинтеграции военных в гражданскую жизнь.

Ранее мы писали, что на Milan Design Week 2023 покажут 5 украинских брендов, объединенных одной концепцией.

Фото: Юлия Сидорова «Куба», Vogue Ukraine

Опубликовано: 12 апреля 2023
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