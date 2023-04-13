Украинский стартап Zeely получил $1 млн инвестиций

129
Ирина Маймур
share share

Украинский ИИ-стартап Zeely, помогающий малому бизнесу создавать и продвигать страницы в соцсетях, привлек $1 млн инвестиций.

Об этом сообщает TechCrunch.

Стартап привлек инвестиции от украинских фондов Vesna.Capital, ZAS Ventures и Angel One Fund, а также белорусского Imaguru Ventures. К тому же в Zeely инвестировали бизнес-ангелы Мурат Абдрахманов (инвестор Udemy) и Адриан Дж. Сливоцкий (партнер Oliver Wyman).

Zeely планирует использовать инвестиции на интеграцию с TikTok и платежными системами, а также расширит свои возможности с помощью ИИ. В стартапе отмечают, что в этом году у них будет коэффициент рентабельности инвестиций — 3 миллиона долларов.

Zeely — это мобильное приложение, позволяющее малым предприятиям стартовать с онлайн-продажами. С его помощью можно построить вебстор и через несколько минут запустить промо на Facebook, Instagram, Google и TikTok с помощью искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что украинское приложение Headway стало приложением дня в США.

Фото: Дмитрий Самойлюк

Опубликовано: 13 апреля 2023
share share
Киев получил еще четыре автобуса Mercedes от Германии Киев получил еще четыре автобуса Mercedes от Германии Во время Евровидения-2023 в Ливерпуле состоится украинско-британский фестиваль: кто выступит Во время Евровидения-2023 в Ливерпуле состоится украинско-британский фестиваль: кто выступит В Изюме заметили граффити, похожее на работы Бэнкси: фото В Изюме заметили граффити, похожее на работы Бэнкси: фото Смотрите, какой может стать набережная Днепра в Черкассах: визуализации Смотрите, какой может стать набережная Днепра в Черкассах: визуализации GlobalLogic представила бионические протезы и дефибрилляторы, созданные в Украине GlobalLogic представила бионические протезы и дефибрилляторы, созданные в Украине В районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей» В районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей» В историческом центре Киева сносят «дом с мухами» XIX века В историческом центре Киева сносят «дом с мухами» XIX века В Голосеевском районе создадут зоологический памятник природы «Роща хищных птиц» В Голосеевском районе создадут зоологический памятник природы «Роща хищных птиц»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.