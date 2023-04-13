Украинский стартап Zeely получил $1 млн инвестиций

Украинский ИИ-стартап Zeely, помогающий малому бизнесу создавать и продвигать страницы в соцсетях, привлек $1 млн инвестиций.

Об этом сообщает TechCrunch.

Стартап привлек инвестиции от украинских фондов Vesna.Capital, ZAS Ventures и Angel One Fund, а также белорусского Imaguru Ventures. К тому же в Zeely инвестировали бизнес-ангелы Мурат Абдрахманов (инвестор Udemy) и Адриан Дж. Сливоцкий (партнер Oliver Wyman).

Zeely планирует использовать инвестиции на интеграцию с TikTok и платежными системами, а также расширит свои возможности с помощью ИИ. В стартапе отмечают, что в этом году у них будет коэффициент рентабельности инвестиций — 3 миллиона долларов.

Zeely — это мобильное приложение, позволяющее малым предприятиям стартовать с онлайн-продажами. С его помощью можно построить вебстор и через несколько минут запустить промо на Facebook, Instagram, Google и TikTok с помощью искусственного интеллекта.

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Фото: Дмитрий Самойлюк