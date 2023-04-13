Украинская студия archimatika стала третьей в конкурсе на проект отеля в Таллинне

Проект отеля Astmes от украинского архитектурного бюро archimatika стал третьим на международном конкурсе в Таллинне.

Об этом команда бюро сообщила в соцсетях.

Украинцы разрабатывали проект вместе с эстонским бюро Sirkel & Mall.

Отель проектировали на месте заброшенного 3-этажного здания. Оно было существенно ниже трех других зданий по углам перекрестка. Архитекторы должны были визуально выровнять угол улицы. Для этого часть гостиницы, выходящей на семиэтажную «панельку», сделали из семи этажей. А фрагмент напротив трехэтажной застройки – в виде ступенчатого сооружения, которое «спускается» и уравновешивает высотность застройки, пишет The Village.Украина.

Поэтому, отмечают в издании, в некоторых местах здание сделали уже. Однако только там, где это не вредит планированию.

Также архитекторы освободили пространство перед гостиницей и обустроили остановку для такси и хозяйственную площадку.

Ранее мы писали, что харьковская архитектор Ольга Клейтман разработала проект реконструкции части набережной Днепра в Черкассах.

Фото: archimatika