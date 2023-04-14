Смотрите, как восстановили 120-летний дом во Львовской области: фото

410
Мария Иващук
share share

Инициатива Спадщина.UA, занимающаяся восстановлением старых зданий, показала отреставрированный 120-летний дом в Глинянах Львовской области.

Дом имеет площадь 40 кв. и две комнаты с печами.

Дом был построен в 1902 году. Уникальна надпись на балке в гостиной: «Błogosławiony dom Bartołomieja i Mariji Janickich i wszystkich wniem żyjących. 1902 года 19 марта. budowniczy Piotr Syniutowicz».

Ранее Спадщина.UA показала отреставрированный исторический каменный дом с крыльцом возле Олесского замка.

Читайте также : В Ужгороде хотят перестроить кинотеатр 30-х годов под торговый центр

Опубликовано: 14 апреля 2023
Спадщина.Ua
share share
Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов В историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом В историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.