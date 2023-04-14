Смотрите, как восстановили 120-летний дом во Львовской области: фото

Инициатива Спадщина.UA, занимающаяся восстановлением старых зданий, показала отреставрированный 120-летний дом в Глинянах Львовской области.

Дом имеет площадь 40 кв. и две комнаты с печами.

Дом был построен в 1902 году. Уникальна надпись на балке в гостиной: «Błogosławiony dom Bartołomieja i Mariji Janickich i wszystkich wniem żyjących. 1902 года 19 марта. budowniczy Piotr Syniutowicz».

Ранее Спадщина.UA показала отреставрированный исторический каменный дом с крыльцом возле Олесского замка.