Основанный украинцем стартап Solana выпустил криптосмартфон. Зачем он нужен

Блокчейн-компания Solana, основанная украинцем Анатолием Яковенко, выпустила криптосмартфон Saga. Его представили в Сан-Франциско, сообщает Decrypt.

Базовая цена Saga - $1000. Это как и стоимость новейшей на сегодняшний день модели iPhone 14 Pro, которая в США стоит от $999.

У Saga есть 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ и 50-мегапиксельная основная камера.

Для чего нужен криптосмартфон

Saga интегрирован с блокчейном Solana. Благодаря этому можно производить со смартфона блокчейн-транзакции и управлять цифровыми активами, такими как токены и NFT. Ключи шифрования хранятся в самостоятельно разработанном хранилище Seed Vault.

С помощью программы-кошелька, например Phantom или Solflare, можно подписывать транзакции в сети Solana одним касанием сенсора, а также время от времени вводом PIN-кода.

“Несмотря на ошибки и неисправности, транзакции с криптовалютой и NFT в Solana Saga кажутся более интуитивно понятными, чем использование веб-кошелька. Работа с криптоактивами на мобильных устройствах обычно вызывает разочарование, но UX Saga, несомненно, шаг вперед”, – отмечают в обзоре Decrypt.

Децентрализованные приложения будут доступны в специальном магазине Solana dApp Store. Среди них – NFT-маркетплейс Magic Eden, агрегатор предложений об обмене криптовалюты Juniper и приложение StepN.

“Настроить кошелек и начать здесь относительно просто благодаря простому процессу регистрации, и в считанные минуты я обменял USDC на Solana (SOL) через программу-агрегатор обмена Jupiter и купил NFT через рынок Tiexo. Я сделал фотографию среди хаоса на Таймс-сквер, а затем немедленно отчеканил ее как NFT через программу Minty Fresh”, – говорится в обзоре журналиста Decrypt.

Криптосмартфон уже доступен для людей, сделавших предварительный заказ, а новые заказы стартуют 8 мая.

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Фото: Saga